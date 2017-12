Filmové premiéry: Dobrodružství se dá zažít na zasněženém Špindlu i v husté džungli

Předposlední prosincový týden míří do českých kin šest snímků. Českou komedii z hor doplní animovaný býk, nová verze kultovního Jumanji, trable pěveckého sboru, izraelské drama o bolesti srdce a dokument o českém filmovém všeumělovi.

Špindl

Tři sestry vyrážejí na zaslouženou dovolenou na lyže. Eliška je v pohodě, ale Magda a Katka jsou stále single. Mohou na svazích Špindlu nalézt životní lásku? Zasněženou komedii natočil Milan Cieslar. V hlavních rolích se představí Anna Polívková, David Gránský, Kateřina Klausová, Marek Vašut, Alice Bendová a další.

Jumanji: Vítejte v džungli!

Jumanji už není desková hra, ale videohra. Na ni natrefí čtveřice teenagerů, které hra teleportuje přímo doprostřed nehostinné džungle. Hra jim přidělí jejich vlastní avatary. Z nerda Spencera se stává neohrožený dobrodruh (Dwayne Johnson), ze sportovce Fridge zase malý rozumbrada (Kevin Hart), z tiché Karen odvážná amazonka (Karen Gillianová) a z roztleskávačky Bethany obtloustlý profesor (Jack Black). Jejich přežití závisí na tom, jestli se jim podaří hru dokončit.

Ferdinand

Mohutný Ferdinand je býk. Je to ale dobrosrdečné zvíře, které se nejvíc kamarádí s dívkou Ninou. Jednou ho odvezou do arény, aby bojoval s toreadory. Ferdinand ale nechce nic jiného, než se vrátit k Nině. Podaří se mu to?

Cukrář

Thomasovi umře jeho milenec Oren. Ve snaze vyrovnat se se smutkem se vydává do Izraele, rodné země jeho milého. Zde se stává cukrářem v kavárně, kterou vlastní jistá vdova. Ta má na Orena také vlastní vzpomínky...

Ladíme 3

Mít titul mistra světa v acapella zpěvu ještě není žádná životní výhra. Své o tom ví dívčí sbor Barden Bellas. Naskytne se ideální příležitost prorazit - turné po amerických vojenských základnách. Hudební komedie může začít!

Universum Brdečka

Letos na Štědrý den by se scenárista, režisér, kreslíř a publicista Jiří Brdečka dožil 100. narozenin. Jedna z nejvýraznějších osobností českého filmu, mj. autor či spolutvůrce scénářů ke snímkům Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech nebo Císařův pekař a Pekařův císař, stojí za mnoha hity české kinematografie. Dokument Universum Brdečka tohoto významného filmaře připomene.