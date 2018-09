Filmové premiéry: Predátor prožívá vyhrocené drama s mladičkou čarodějnicí

PRAHA Druhý zářijový týden míří do českých kin tři snímky. Legendárního mimozemšťana, který loví pro zábavu, doplní rodinná komedie podle klasické lidové pohádky a dojemná péče o chlapce s nemocným srdcem.

Predátor: Evoluce

Je libo jeden lidský, jemné orestovaný mozeček? Predátoři se po více než třiceti letech od prvního dílu vrací a jsou nebezpečnější než kdy dříve. Jeden malý chlapec nevědomky zapříčinil, že se Země znovu stává jejich lovištěm. Jedinou nadějí lidstva je tak šílená partička zdiskreditovaných žoldáků, kteří již nemají co ztratit.

Malá čarodějnice

Malá čarodějnice se touží již řadu let podívat na čarodějnický sabat. Moudrý havran Abraxas jí to sice rozmlouvá, ale ona ho jednoho dne neposlechne. Slavnost sleduje z povzdálí, ale je odhalena. Jako trest jí hlavní čarodějnice Bimbula uloží, že se do roka a do dne musí stát dobrou čarodějkou. Malou čarodějnici tak čeká dlouhá a strastiplná cesta, při které ji bude klacky pod nohy házet závistivá ježibaba Pingula. Film vznikl na motivy oblíbené dětské knihy Otfrieda Preusslera.

Spolu to dáme

Lenny je nenapravitelný floutek. Jednoho dne ale dostane na starost chlapce Davida, který je nemocný se srdcem a lékaři mu nedávají příliš času. Pokud má David umřít, tak rozhodně nesmí dělat úkoly, ale třeba takový striptýz by určitě vidět měl. Touto filozofií se začne řídit Lenny, který si chlapcovu výchovu vyloží svým svérázným způsobem. Spolu to totiž dáme, i kdyby každý den měl být tím posledním.