Filmové premiéry: Stalin si bere zelenou pilulku a probouzí se až ve vaně času

PRAHA První dubnový týden míří do českých kin rovných devět filmů. Britskou komedii, kterou byla v Rusku zakázána, doplní sourozenecké drama na vlnách, každodenní probuzení v jiném těle, černohumorné balancování na hraně zákona, pohádka od autora detektivek, sexuální revoluce, biografie hudební ikony a dva české dokumenty.

Do větru



Sourozenecké dobrodružství na malé plachetnici. Dokumentarista Honza (Vladimír Polívka) se vydává na cestu spolu se svými sourozenci - Matyášem (Matyáš Řezníček) a Natálkou (Jenovéfa Boková). Mají mezi sebou silné pouto - všichni totiž touží napnout své plachty a vydat se napospas větru. První česká boat movie.

Ztratili jsme Stalina

Umřela hlava Sovětského svazu, Josef Stalin. V zemi propuká panika. Co teď? Nač se ale strachovat - když je Lenin věčný, proč by Stalin nemohl být také? To ale nezabrání Stalinovým pohůnkům prát se o vysněné místo. Vzniká tím řada humorných situací, ze kterých ale zároveň i mrazí.

Den co den

Jaké to asi je, žít každý den život někoho jiného? Probouzet se v jiném těle. Platí zde jen jediné pravidlo - nezasahovat do života toho, kým se na jeden den stáváte. Nic neměnit. To všechno se změní, když se bezhlavě zamilujete. Přesně to se totiž stane hrdinovi tohoto romantického snímku.

Gringo: Zelená pilule

Obchodník Harold (David Oyelovo) vyjede na standardní obchodní cestu za hranice Mexika. Události ale naberou rychlý spád, když se proti své vůli zaplete s mexickými narkobarony, žoldáky, zloději a protidrogovou americkou jednotkou. Tohle zavání velkými problémy.

Doktor Proktor a vana času

Doktor Proktor musí udělat vše, aby zabránil svatbě své lásky Juliety Margarínové s protřelým lotrem. Vydává se tak do Paříže a za pomoci svého vynálezu, fantastické vany času, se pokusí změnit zabránit tomu, aby se ti dva potkali. V minulosti ale uvízne. Zachránit ho mohou jen Líza a Bulík!

Souboj pohlaví

Co se stane, když proti sobě postavíte „sexistické čuně“ a „zarytou feministku“? Tohle bude tenisový boj na život a na smrt. Vítejte v Americe šedesátých let, kde právě probíhá sexuální revoluce. V hlavních rolích americké komedie se představí Steve Carell a Emma Stoenová.

Nico, 1988

Hudební ikona Nico žila podle známého hesla sex, drogy a rokenrol. Zpěvačka Velvet underground a Múza Andyho Warhola neměla jednoduchý život, vždy si ale šla za svým. autobiografický snímek se věnuje posledním létům jejího života.

Bufo Alvarius

V Sonorské poušti na území Mexika žije ropucha koloradská. Její jed obsahuje nejsilnější halucinogenní tryptaminy na světě. Český dokument, který právě míří do kin, detailně tohoto tvora zkoumá a divákovi nabízí silný audiovizuální zážitek.

Batalives: Baťovské životy

Pět měst na třech kontinentech. Společný mají jeden detail - všechna je založila firma Baťa. Filmaři v dokumentu představí pět obyvatel a jejich očima se divák na města podívá. Seriózní téma ale tvůrci pojali s nadhledem a vtipem.