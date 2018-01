Filmové premiéry: výprava s Tondou Blaníkem za labutí písní Daniela Day-Lewise

PRAHA První únorový týden míří do českých kin pět snímků. Kromě dlouho očekávané politické satiry Marka Najbrta se diváci mohou těšit na příběh slavného módního návrháře, dokument o nezvyklém putování, hořkosladké komedie o dánském psychiatrovi a problémy neurotické rodiny z vyšší společnosti.

Prezident Blaník

Lobbista Tonda Blaník (Marek Daniel) dlouho vymýšlel, čím si zpestřit život. Najednou se to zdálo úplně jasně - bude přece kandidovat na prezidenta! S programem o rovné korupci dostupné všem přece nemůže neuspět. Máslo a lithium do každé rodiny! Svého šéfa na cestě za záchranou naší republiky samozřejmě doprovodí i Lenka (Halka Třešňáková) s Žížalou (Michal Dalecký).

Nit z přízraků

Šaty od návrháře Reynoldse Woodcocka (Daniel Day-Lewis) byly vše, co jen si mohla dáma v poválečném Londýně přát. Jeho šaty byly znakem luxusu, tučného konta, společenského postavení i dobré rodinné krve. Taková prestiž v módních kruzích si ale na umělci vybrala svou daň. Trápí ho samota a když v zapadlé kavárničce nalezne zdánlivě zakřiknutou servírku (Vicky Kriepsová), učiní z ní svou milenku. Dívka ale záhy pochopí pravidla hry a vezme návrhářův život do vlastních rukou... Snímek je posledním filmem herce Daniela Day-Lewise, který minulý rok oznámil konec herecké kariéry.

Happy End

Maminka malé Eve onemocní. V mezičase se musí dívka přestěhovat za svým odloučeným otcem do Calais. Problémem je, že rozlehlé rodinné sídlo je jako dělané pro pořádné intriky a ústrky. Jakpak by ne, když v něm žije jedna z těch „lepších“ rodin. Do hlavních rolí ostré satiry obsadil Haneke plejádu velkých hereckých jmen včetně Isabelle Huppert a Jean-Louise Trintignanta - protagonistů Oscarem, Zlatou palmou i Zlatým glóbem oceněné Lásky (2012).

Tak pravil Bůh

Dánsko osmdesátých let je svérázný kraj. V malém městečku žije psychiatr Uffe, který má, jak se zdá, více problémů než jeho pacienti. Své klienty si také bere domu, kde se s nimi zpíjí do němoty. A jeho rodina? Ta je ještě možná o něco podivnější než on. Ale co, hlavně když si Uffe připadá jako Bůh.

5 October

Muž opouští svou rodinu a vydává se na dalekou cestu s nejasným cílem. Ta je pro něj útěkem před realitou a snahou vyrovnat se s tím, že má na obličeji dvoukilový nádor, který se neúspěšně snaží zakrýt hustým plnovousem. Operace by mohla mít fatální následky. Někdy je možná lepší, alespoň na chvíli, hodit vše za hlavu a vydat se do neprozkoumaných končin. Snímek natočil kameraman Martin Kollár o svém bratrovi.