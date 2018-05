Foldyna mě chtěl zastrašit, pak mluvil jinak, říká o konfliktu aktivista Uhlíř

PRAHA V pondělí v Průhonicích u Prahy bylo dusno kvůli ruskému kontroverznímu motorkářskému gangu Noční vlci. Jejich podporovatel, poslanec a místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna se postrkoval s aktivistou Martinem Uhlířem. „Když se zklidnily emoce, tak jsme si povídali a říkal věci, které nejsou v souladu s názory, které předtím prezentoval před svými přáteli,“ vypráví rozvážně Uhlíř v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co přesně předcházelo vašemu střetu s panem Foldynou?

Měli jsme slovní potyčku. Ptal jsem se pana Foldyny, zda mu záleží na životech ruských vojáků, kteří jsou zahrabáváni jako psi na Ukrajině. Na můj dotaz neodpovídal a odcházel, avšak já jsem svou otázku stále opakoval a on se vrátil a snažil se mě zastrašit tím, že šel proti mně. Chodil na box, tak je to nejspíš jedna z boxerských taktik. Já jsem se však zastrašit nenechal a stál jsem na místě, když Foldyna viděl, že nemám strach, tak odkráčel.

Lidovky.cz: Foldyna váš střet okomentoval pro server ParlamentníListy takto: „Nebouchli jsme do sebe hlavami, jen jsme do sebe ťukli, chtěl jsem mu dát jazyk, protože jsem si myslel, že je gay.“ Jak si jeho poznámku vysvětlujete?

Podle mě byl pan Foldyna v úzkých a nevěděl, co jiného by řekl, tak prostě něco plácl. Jeho vyjádření mi přijde úsměvné. Po naší „potyčce“ jsme si normálně povídali.

Lidovky.cz: Jak se k vám poté pan Foldyna choval?

Když se zklidnily emoce, tak jsem si povídali a říkal věci, které nejsou v souladu s názory, které předtím prezentoval před svými přáteli.

Poslanec za ČSSD Jaroslav Foltyna v diskuzi s protestujícími proti příjezdu skupiny Noční vlci do Prahy.

Lidovky.cz : Jaké?

Tvrdil, že nechce odejít z Evropské unie, ačkoliv proti ní tvrdě demonstroval. Když jsem ho konfrontoval s činy (ruského prezidenta) Vladimira Putina, které podle mě podkopávají principy liberální demokracie, tak uznal, že mám pravdu, a ne všechno, co ruský prezident dělá, je správně, i když ho ve všem brání. Na konci našeho rozhovoru jsem dospěl k závěru, že pan Foldyna není srdcař a nestojí si za svými názory, ale pouze se takto prezentuje, jelikož chce nahnat body u svých voličů.

Lidovky.cz: Podle vás je tedy Foldynovo vystupování ne veřejnosti pouze „byznys model“?

Rozhodně. Pan Foldyna na mě dělá dojem, že hraje různé role. Nahodil se do různých rolí, avšak sám těm myšlenkám nevěří. Pokud je na mě v jednu chvíli agresivní a o deset minut později přizná, že to s tím Putinem není tak úplně růžové, tak si za svými názory nestojí a hraje pouze hru.

Lidovky.cz: V Průhonicích vás zadržela policie. Proč?

Na akci jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Fanoušci a Noční vlci byli na jedné straně a zastánci evropských hodnot a demokracie byli na druhé. Na naši stranu začali chodit lidé s transparenty „EU je Sovětský svaz“ a také nám nadávali, avšak my jsme na jejich stranu nemohli, což mě velmi pobouřilo, jelikož policie by měla být férová a mít stejný metr pro všechny. To, že policie nejspíš ignorovala členy a fanoušky Nočních vlků na naší straně pro mě bylo impulzem k tomu, abych vzal vlajku Evropské unie a přešel ke skupině Nočních vlků, avšak jsem tam ani nedošel, neboť mě zadržela policie.

Lidovky.cz: Čeho jste tím chtěl docílit?

Nechtěl jsem dělat rozbroje, pouze jsem požadoval, aby se policie chovala férově ke všem přítomným, což podle mě nedělala.

Lidovky.cz: Jaký byl důvod vašeho zadržení?

Oficiální důvod bylo neuposlechnutí výzvy policie, abych se zařadil zpátky na naši stranu protestujících. V tu chvíli jsem považoval za principiální, abych s tou vlajkou Evropské unie před Nočními vlky zůstal, jelikož se domnívám, že stále žijeme v demokracii a vlajka není žádný protistátní transparent.

Lidovky.cz: Jak probíhalo zadržení?

Po zadržení jsem se s policií v klidu bavil a vysvětloval jsem jim své motivy a důvody mého nesouhlasu se sympatizanty ruského prezidenta, jelikož páchá zvěrstva. Vyprávěl jsem o tom, jak jsou v Sýrii kvůli ruským zásahům opakovaně likvidovány nemocnice a jak je tam zacházeno z civilisty. Posléze mě však zarazila reakce ze strany jednoho z policistů, který odvětil, že americké bomby také zabíjí civilisty. V tu chvíli mi došlo, že informace, které jsem měl od svých zdrojů například z Generálního štábu Armády České republiky jsou pravdivé a tím mám na mysli to, že podstatná část příslušníků policie jsou voliči jedinců, jejichž jednání vykazuje jednání vlastizdrady, myslím tím (prezidenta) Miloše Zemana a také jsou obětí ruské hybridní války. Někteří postrádají kritické myšlení a morální kompas.

VIDEO: Jaroslav Foldyna hájil Noční vlky. Jednoho demonstranta vulgárně napadl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidovky.cz: Tvrdíte, že jsou čeští policisté zmanipulovaní?

Netvrdím, že všichni řadoví členové policie jsou zmanipulovaní, ale domnívám se, že vedení policie může být ovlivněno. V posledních letech se opakují určité incidenty, kdy se policie nezachovala správně a hájila zájmy někoho z vrchu.

Lidovky.cz: Co máte konkrétně na mysli?

Například během čínského týdne jsem byl jedním z aktivistů a mám písemný důkaz, že vedení policie jednalo zmanipulovaně. Přiznal mi to i jeden řadový policista, který od vedení dostal rozkaz k tomu, aby sundával tibetské vlajky, avšak policejní šéf Tomáš Tuhý tehdy na tiskové konferenci tvrdil, že to byla chyba jednotlivců a žádné rozkazy k sundávání tibetských vlajek nedávali. Policie by měla opravdu pracovat pod heslem „Pomáhat a chránit“.