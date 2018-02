Francouzský herec Depardieu se hodlá stěhovat do Alžírska

PAŘÍŽ Francouzský herec Gérard Depardieu uvedl, že se hodlá přestěhovat do Alžírska. V rozhovoru s deníkem La Provence se také snažil mírnit svůj sporný výrok z poloviny měsíce o chování Alžířanů žijících v Marseille. Devětašedesátiletý herec má od roku 2012 kvůli nižším daním trvalé bydliště v Belgii a má také ruské občanství.

Depardieu nedávno v jednom interview řekl, že Alžířané žijící v Marseille by se v Alžírsku nemohli chovat tak, jako se chovají v tomto jihofrancouzském městě. „V Alžírsku neuvidíte Alžířana, jak se chová špatně, protože starší a úcta je rychle přivedou k rozumu,“ uvedl Depardieu.

Deníku La Provence pak ale řekl, že jeho slova byla „patrně špatně pochopena“. Svým výrokem mínil to, že Alžířané z Marseille by se ve své vlasti „neodvážili říct ani čtvrtinu toho“, co ve Francii. „Úcta se ztrácí,“ usoudil slavný herec. „Já se do Alžírska brzy odstěhuji, stejně jako třeba (bývalý fotbalista) Éric Cantona, jenž bydlí v Oranu (Vahránu). Já si vybral Alžír,“ řekl Depardieu. Alžírsko je podle něj nádherná země.