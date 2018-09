Fitzgerald přijede do Roxy. Představí nové album, na kterém se podepsal i Bonobo

PRAHA Podzimní sezónu v pražském klubu Roxy zahájí housový mistr George FitzGerald. Do české metropole divákům přiveze nové album s názvem All That Must Be. Pod dlouho očekávanou deskou je podepsáno hned několik hvězdných hostů včetně oblíbeného Bonoba. Vystoupení proběhne už tuto sobotu 22. září.

Talentovaný Brit George Fitzgerald, kterého proslavila spolupráce s labem Hotflush Recordings a jeho majitelem a kamarádem Scubou (b2b set z Boiler Roomu) nebo také Joy Orbisonem, stál u zásadních proměn ostrovní elektronické scény.

I coby organizátor proslulých Man Make Music parties od svého prvního vystoupení v Čechách hudebně vyzrál. Ostatně svoji proměnu a vyzrálost předvedl i jako headliner španělského festivalu Sonar.

Do klubu Roxy přijede s druhou deskou All That Must Be, do které se promítl návrat do britské domoviny i vnitřní transformace. Na těch se podepsaly i změny v jeho rodinné životě. Nejvýraznější je zřejmě narození jeho dcery.

O albu se často píše v souvislosti s odklonem od čistého tech-housu a přidání více ambientních ploch. „Chtěl jsem zrcadlit ten zvláštní pocit, když se v tvém životě stane něco zásadního. Vše vypadá a zní stejně, zároveň ale úplně jinak. Tvé okolí je najednou méně srozumitelné,“ popsal sám hudebník. Dost možná jde i o vliv hostů a spolupracovníků, s nimiž se rozhodl propojit.

Jeho hudba byla nicméně vždy spojením rozličných žánrů. Jeho tvorba osciluje mezi housem, bass music či garage. Když se v roce 2010 přestěhoval do Berlína, konečně se rozhodl začít vydávat hudbu, na které předtím roky pracoval. Jeho jméno je úzce spojeno s uznávanými elektronickými labely jako Hypercolour , Hotflush či Aus Music nebo.

„Georgův emotivní a současný zvuk vedl v roce 2015 k vydání brilantního debutu Fading Love pod značkou Double Six Recordings, která je sublabelem populárního vydavatelství Domino. A to nejsou veškeré úspěchy,“ zve pořadatel koncertu na sobotní akci. Bude to jeho již druhé vystoupení v Praze. První se odehrálo před dvěma lety.