Häkkinen ve světě byznysu. Bývalá hvězda formule 1 investuje do sociálních sítí

SPIELBERG I po více než 16 letech od konce své kariéry ve formuli 1 patří Mika Häkkinen k nejpopulárnějším osobnostem tohoto motoristického sportu. A jeho popularita ho stále velmi dobře živí, nicméně Häkkinen se vydává i novými obchodními směry. A v jednom má jasno: ve svých 49 letech se k profesionálnímu závodění už rozhodně vracet nehodlá.

Přitom řídit umí pořád skvěle. Jak jsme se přesvědčili na krátké projížďce s Mikou Häkkinenem na rakouském okruhu Red Bull Ring, stále je to skutečný mistr volantu. I ve velkém sedanu Mercedes- -Benz třídy E předvádí na okruhu neuvěřitelnou show a jasně dokládá, že dva tituly mistra světa formule 1 jistě získal po právu.



Bezpečnost především

Taková úroveň kontroly vozu se vidí jen zřídka. V každém okamžiku, i když si Häkkinen dovolí malý výlet za obrubníky, který komentuje rošťáckým „ooouuu“, je jasně cítit, že má auto naprosto pevně v rukou. Zdá se, že do zatáček nemůže stihnout zabrzdit, ale auto pod jeho vedením najednou zatáčí až nepochopitelným způsobem.

A to o chvíli později vysvětluje, že v takových situacích jezdí maximálně na 80 procent. „Nechci, aby se komukoli cokoli stalo. Kdybych tomu dával sto procent, sice by to byla velká zábava, ale to riziko nestojí za to,“ vysvětluje. Ostatně bezpečnost je jednou z věcí, které teď Häkkinen profesionálně hodně řeší. Mimo jiné je ambasadorem kampaně Never Drink and Drive značky Johnnie Walker a před necelým rokem se stal i ambasadorem pneumatikářské společnosti Nokian.

Häkkinen patří k několika málo osobnostem sportu, jejichž sláva nepohasla ani delší dobu po ukončení kariéry. A různé značky toho rády využívají, přiláká jim totiž pozornost širokého publika. Je to skutečný profesionál, má specifický smysl pro humor a přitom dovede do nekonečna opakovat základní rady pro řidiče.

„Jednoduše nejezděte příliš rychle. A také se za volantem skutečně soustřeďte na samotné řízení, nedělejte u toho další věci,“ trpělivě rozdává rady pro bezpečnou jízdu na silnicích.

Dvojnásobný šampion z let 1998 a 1999 je osobností, které veřejnost naslouchá a má ji ráda. To se značkám samozřejmě líbí. Krom Johnnieho Walkera a Nokianu tak Häkkinen působí i jako ambasador banky UBS a nedávno se ve stejné roli vrátil k celé skupině McLaren, v jejímž týmu získal své triumfy. „V garáži mám jeden úžasný prototyp sportovního vozu McLaren,“ usmívá se.

Internetová investice

Ale obchodní aktivity Miky Häkkinena netkví jen v „prodávání“ vlastní tváře. Své peníze investuje do různých projektů. Jedním z poměrně neobvyklých je nová internetová služba iNZDR.

Je to jakási sociální síť, která si klade za úkol propojovat celebrity se širokou veřejností a slavným osobnostem dává možnost na tomto propojení vydělávat. Fanoušci si totiž mohou předplatit přednostní přístup k exkluzivnímu obsahu osobností. Služba je zatím v úplném počátku, potenciál k rozvoji ovšem má.

„Sociální sítě jsou dnes fascinujícím komunikačním nástrojem, různé sítě používají zhruba tři mi liardy lidí a to číslo neustále roste,“ vysvětluje Häkkinen, proč se rozhodl investovat právě do iNZDR.

Häkkinen zároveň tvrdí, že profesionální závodění mu nechybí a vracet se k němu nehodlá. Ale dění ve formuli 1 rád okomentuje. „Dnešní formule 1 je podle mě fantastická. V paddocku je cítit pozitivní atmosféra a nadšení. Je to i tím, že jsou si soupeři tentokrát blíže. A to láká fanoušky, kteří ženou své oblíbence kupředu,“ popisuje aktuální dění.

V F1 přitom vlastně má i „své“ želízko v ohni. „Valtteri Bottas předvádí skvělé výkony, je to obrovský talent,“ chválí svého krajana. Aby také ne, vždyť je součástí jeho manažerského týmu.