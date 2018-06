Hamáček by mohl dočasně řídit ministerstvo zahraničí i vnitra. Babiš souhlasí

PRAHA Pro předsedu ČSSD Jana Hamáčka by bylo přijatelné, že by po nějakou dobu řídil v chystané vládě hnutí ANO a sociální demokracie i ministerstvo zahraničí, kdyby prezident Miloš Zeman odmítl Miroslava Pocheho, řekl novinářům Hamáček. S jeho návrhem souhlasil i premiér Andrej Babiš.

„Budu akceptovat, pokud by byl Jan Hamáček dočasně nejen ministr vnitra, ale i ministr zahraničních věcí, než ČSSD najde vhodného adepta na tento post, řekl LN premiér Andrej Babiš.

„Za mě je akceptovatelné, že pokud by pan prezident odmítl nominovat Miroslava Pocheho, tak že by po nějakou dobu řízením ministerstva zahraničí byl pověřen předseda té koaliční strany, která toto ministerstvo má v gesci, to znamená sociální demokracie a to znamená moje osoba,“ řekl Hamáček. Umožnilo by to podle něho postoupit ke jmenování vlády a k hlasování o důvěře kabinetu ve Sněmovně, které se předpokládá ve středu 11. července.

Zeman v rozhovoru pro páteční Mladou frontu Dnes uvedl, že by souhlasil s tím, aby funkce ministra zahraničí zůstala dočasně neobsazená a ministerstvo by řídil Hamáček. Hamáček zdůraznil, že případné vedení dvou resortů určitě není na 3,5 roku. „Cílem všech bude najít co nejrychleji stabilní řešení, které hlavně nebude destabilizovat oba ty resorty,“ uvedl.

Poche řekl, že se Zemanem debatovali asi hodinu a půl, jednání bylo podle nominanta ČSSD „otevřené a sympatické“. Diskutovali podle europoslance „všechny možné aspekty fungování zahraniční politiky“ včetně čtyř výhrad, které proti němu Zeman v minulých dvou měsících vznášel. Oba politici se, jak Poche uvedl, shodli na všech bilaterálních vztazích s partnery. „I přes delší debaty jsme asi nenašli, podle tiskového vyjádření kanceláře prezidenta, shodu v oblasti migrační politiky,“ podotkl.

Pocheho ale překvapila „ostrá“ vyjádření prezidentova mluvčího, který napsal, že Poche je obviňovaný z korupce. „O tom nezaznělo během té schůzky ani slovo,“ zdůraznil Poche. „V normální demokratické zemi už bych se chtěl právně bránit. Neudělám to, protože nechci vyvolávat další spor s někým z okolí pana prezidenta,“ pokračoval. Výrok pokládá za nevhodný a zasahující do jeho osobního života.

Zatímco pět nominantů ČSSD do vlády je známo už delší dobu, Babiš zveřejnil kandidáty ANO až v pátek. „Některá ta jména, které tam zazněla, jsou překvapením,“ řekl Hamáček. Babiše se chce ptát na nominantku na ministryni spravedlnosti Taťánu Malou, proč prý ona je tou nejkvalitnější kandidátkou „zejména vzhledem k jejím minulý výrokům“. I jiní politici připomínají její slova o možném odkladu Babišova trestního stíhání v případu Čapí hnízdo do doby, až skončí volební období.