Hudebník David Koller spustil web pro děti o zločinech komunismu. Počítá mrtvé

PRAHA Internetová stránka 90000000.cz má připomínat zločiny a oběti komunistického režimu. Za jejím spuštěním stojí hudebník David Koller, který tím chce studentům a žákům připomenout hrůzy bývalého totalitního režimu. Číslo v názvu stránky se vztahuje k odhadovanému počtu obětí komunistických režimů ve světě.

„Už dlouho jsem si přál informační web s historií světového a českého komunismu pro děti, a to z důvodu inklinace určitého procenta mladých lidí ke krajním politickým subjektům,“ říká k založení webu David Koller.

Podle něj existuje i v ústavě České republiky spojnice mezi komunistickými a fašistickými subjekty. Zároveň chce založením webu upozornit na to, že se Česko stále nevyrovnalo s minulostí komunistické diktatury, která byla podle Kollerových slov řízena sovětskou tajnou službou. Tuto minulost chce Koller svým webem připomínat.

„Myslím si, že naše mládež by měla mít dostatek informací, aby věděla, co komunismus je, kolik neštěstí přinesl, kdo komunistou byl a většinou zůstal a co vše mají tito lidé na svědomí,“ vysvětluje Koller.

Krvavá řeka symbolizuje časovou osu dějin.

Podle Kollera existuje stále nutnost bránit se nežádoucím komunistickým vlivům. „Když vidím, jak komunisti rozeštvávají lidi proti svobodné Evropě, proti Schengenu, proti členství v NATO, jak podporují vyzbrojování jedinců, utvrzuje mě to, že se komunistickým individuím musíme stále aktivně bránit,“ vyzývá k aktivitě zpěvák.



Web je koncipován jako časová osa zobrazující dějiny komunismu. Ta je vykreslena jako krvavá řeka, do níž přitéká krev milionů obětí komunistických režimů. Začíná u Karla Marxe a končí výmluvně u ruského prezidenta Vladimíra Putina, u něhož jsou zvýrazněny jeho vazby na českou politiku.

Návštěvníci si mohou rozkliknout medailonky jednotlivých aktérů událostí, stejně jako vysvětlení některých pojmů spojených s režimem, jako cenzura, důvěrník, kandidát spolupráce, agent, gulag, koncentrák, lágr, hranice, pohraniční stráž, kulak, kolektivizace, perzekuce nebo třeba třídní nepřítel.

Nejde o Kolerův první aktivistický počin. Jako kritik tehdejších politických poměrů vystoupil i v roce 2012 v klipu k protestsongu Sami s Barborou Polákovou. Píseň kritizovala za vlády Petra Nečase spojené z řadou mediálně propíraných kauz aktuální politickou a ekonomickou situaci v zemi.