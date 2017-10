Italské Hnutí pěti hvězd prodělalo facelift. Nově ho povede 31letý Luigi di Maio

ŘÍM/PRAHA Protestní strana Hnutí pěti hvězd omladila. Do pozadí ustupuje její zakladatel, 69letý Beppe Grillo. Do jarních parlamentních voleb povede partaj nový lídr, teprve 31letý Luigi di Maio.

Potrpí si na bezvadně padnoucí obleky, drahé kravaty a málokdy ztratí korektní úsměv. V debatách ho neopouští klid. Populární Luigi di Maio, místopředseda italské Dolní sněmovny za protisystémovou stranu Hnutí pěti hvězd, se téměř v ničem nepodobá svému předchůdci.

Zakladatel Beppe Grillo, bývalý televizní komik, měl v oblibě dlouhé vlněné svetry, tmavé kožené bundy a rád šokoval expresivními výrazy. Nemiloval ani trochu politické elity a dával si hodně záležet, aby to nikdo nepřeslechl. Teď, krátce před volbami do italského parlamentu, které se mají uskutečnit nejpozději v květnu, ustoupil do pozadí.

„Zůstanou dál vaším tátou, ale přišel čas ke změně,“ vzkázal Grillo spolustraníkům.

Namísto jeho rozcuchané prošedivělé kštice nyní stranu symbolizuje pečlivý sestřih chlapecky vyhlížejícího di Maia.

„Svěřili jste mi funkci s nesmírnou odpovědností,“ reagoval di Maio, když jej před týdnem delegáti kongresu v jadranském Rimini zvolili do čela hnutí, které na scéně není dlouho. Grillo založil stranu před devíti lety.

Chtějí transparentnost

Di Maio slibuje, že poskládá reprezentativní tým, který by se mohl ujmout v případě volebního úspěchu ministerských funkcí. V průzkumech zatím jeho strana s 28procentní podporou vede. Boduje nekompromisní kritikou přijímání imigrantů, kterých jen za první polovinu letošního roku dorazilo do Itálie přes 71 tisíc. Stejně tak se opírá do mainstreamových stran, bez rozdílu zaměření. Hnutí se vyhýbá tradičnímu pravolevému rozdělení v politice, mluví o „zkorumpovaných elitách na obou stranách spektra“.

Hlasování o novém lídrovi di Maio ovládl přesvědčivě. Získal 83 procent hlasů. Uplatnil se přitom princip stranické demokracie, který chce Hnutí pěti hvězd zpřístupnit členům přes web.

Jedenačtyřicetiletý počítačový konzultant Davide Casaleggio, důležitý muž v pozadí, který přitom nepůsobí v žádné oficiální funkci, navrhl webovou platformu jménem Rousseau.

Prostřednictvím onlineového spojení mají členové hnutí hlasovat nejen vždy o svých kandidátech do různých funkcí, ale mohou se i vyjadřovat v průzkumech ke stranické politice či zasílat sponzorské dary na bankovní účet strany. Politika se tak podle Casaleggia stává transparentnější. „Přinesli jsme do italské politiky digitální revoluci,“ říká i jiná politička hnutí Carla Ruoccová. „Přenesli jsme stranu blíž lidem.“ Odpadají podle ní zákulisní neprůhledné dohody.

Radost tedy zkazil strůjcům webu jen fakt, že onlineových voleb se účastnilo pouhých 37 400 z celkových 140000 oprávněných stranických voličů.

Příznivci strany jsou přesto spokojeni. Trvají jen pochyby některých členů, zda nestraník Casaleggio na populistickou stranu nemá až příliš velký vliv.

„Transparentnost byla hlavní devizou hnutí,“ upozorňuje politolog Fabio Bordigon z univerzity v Urbinu s tím, že někteří členové hnutí považují vzestup nikým nevoleného Caselaggia za známku nedemokratických principů.

„Hnutí pak působí spíše jako uzavřená sekta,“ míní Bordigon. Jiní se přidávají, že není ani mnoho známo o Cassalegiových politických názorech. Jisté je, že jeho otec Gianroberto Casaleggio patřil v roce 2009 k spoluzakladatelům strany a udržoval si v ní vlivné pozice. Mnozí jej vnímali jako „šedou eminenci“ s velkým vlivem na směřování strany. Loni v dubnu ale Gianroberto zemřel a Davide nastoupil na jeho místo.

Samotný Caseleggio říká, že jeho úloha ve straně je přeceňována. „Nehraji zásadní roli, jsem jen jedním z mnoha aktivistů,“ řekl italským novinářům.

S kým se spojí?

Vedle udržení vnitřní soudržnosti strany stojí před Hnutím pěti hvězd ještě jeden úkol. Musí přesvědčit okolí, že jsou přijatelnými partnery. Dosud se ostatní italské partaje stavěly ke spolupráci s obtížně čitelnou protestní stranou zdrženlivě.

Nový šéf di Maio tedy musí ukázat, že strana je spolehlivým partnerem a může nabídnout i něco víc než jen kritiku korupce. Příležitost už se rýsuje. V listopadu ho čekají regionální volby na Sicílii, které hodně naznačí, jaký je potenciál strany.