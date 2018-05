‚Já se nikam vnucovat nebudu.‘ Kajínek vzdal účast na veletrhu Svět knihy

PRAHA Omilostněný dvojnásobný vrah Jiří Kajínek se nakonec právě probíhajícího 24. ročníku mezinárodního veletrhu Svět knihy nezúčastní - navzdory předchozím náznakům nakladatele Emericha Drtiny, který chtěl na akci zorganizovat autogramiádu a následně uvedl, že požadavky pořadatele i přes společnou dohodu „úplně nepřijme“.

Ředitel společnosti Svět knihy Radovan Auer již dříve řekl, že si autogramiádu Kajínkovy autobiografické knihy nepřeje, Nakladatelství Naše Vojsko Emericha Drtiny ji muselo zrušit. Auer přesto vraha, loni omilostněného prezidentem Milošem Zemanem, na veletrh pozval jako řadového návštěvníka. Ten však reagoval jasně: „Jestli s tím má někdo problém, tak já se nikam vnucovat nebudu,“ řekl serveru Lidovky.cz.



„Pan Auer měl problém s tím, že by tam (na veletrhu) byla autogramiáda, že bych tam snad mohl narušit mládež. Tím jsem se opravdu pobavil. Když pak napsal, že mě tam rád přivítá jako normálního návštěvníka, tak ať si tam vítá, koho chce, co mně je do toho. Já bych tam samozřejmě šel, ale podívejte se, jak je venku krásně, takže já si radši půjdu zaplavat. Celá tahleta kauza je nesmyslně vyvolaná pseudokauza.“

Kajínek by dle svých slov na veletrh rád dorazil, kdyby spor mezi Auerem a Drtinou nevznikl. „Já osobně se nemusím nikam vnucovat, já jsem tam chtěl jít, protože mě knížky zajímají, mám je rád, celý život čtu knížky.“

Šéf nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina, který vydal Kajínkovu knihu Můj život bez mříží, již koncem března přání Auera, aby autogramiádu stáhl, vyhověl. Vzápětí však pro server Lidovky.cz dodal: „Požadavky úplně nepřijmu, neboť si myslím, že jako každý návštěvník má (Kajínek) právo se zúčastnit“.



Podle informací serveru Lidovky.cz však od té doby proběhla mezi Drtinou a Auerem další konverzace, kde si požadavky ujasnili. „My jsme si s panem Drtinou od konce března ještě volali a ujistil mě, že pan Kajínek nedorazí a žádná autogramiáda nebude,“ potvrdil šéf veletrhu Auer. Pokud by i přesto Kajínek na veletrh dorazil, organizátoři by ihned stánek nakladatelství Naše vojsko uzavřeli.

‚Recidivista Kajínek’

Ředitel veletrhu Auer již koncem března vyzval šéfa nakladatelství Naše Vojsko Drtinu, aby autogramiádu Kajínka ze svého stánku stáhl. Auerovi se nelíbilo, že by Kajínek na veletrhu mohl přijít do styku s mladistvými. „Pan Kajínek je v mých očích recidivista a z tohoto důvodu nemohu připustit, aby se například dostal do kontaktu s nezletilými návštěvníky akce,“ odůvodnil pro Lidovky.cz své přání již dříve Auer. „Je to smutné. Tady moralizují lidi, kteří ani pořádně nevědí, o čem mluví,“ reagoval Kajínek na zdůvodnění, proč se autogramiáda musela zrušit.



Zároveň si ředitel veletrhu nepřál, aby Drtinovo nakladatelství prodávalo kontroverzní předměty, jako například hrnečky s podobiznou Adolfa Hitlera nebo Reinharda Heydricha. Podle Auera „mohly být vnímány jako propagace hnutí, které prokazatelně směřují k potlačení práva svobod člověka nebo hlásají národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob“. Drtina se ohrazoval, že „je to diskriminace.“