Jan Hamáček novým předsedou ČSSD. Je zastáncem jednání s ANO o vládě

HRADEC KRÁLOVÉ Sociální demokracii povede dosavadní místopředseda strany a místopředseda Poslanecké Sněmovny Jan Hamáček. V druhém kole hlasování na nedělním mimořádném sjezdu strany v Hradci porazil bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu, který se se stal místopředsedou ČSSD. Podle Hamáčka by Sociální demokraté měli jednat s hnutím ANO o účasti na nové vládě.

Pokud ČSSD zůstane v opozici, bude často stát proti vlastnímu programu, který vytunelovalo hnutí ANO, prohlásil v nominačním projevu Hamáček. Sociální demokraté by měli podle něho usilovat o resorty, díky kterým je možné prosazovat stranický program. Zároveň s ohledem na trestní stíhání předsedy ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše Hamáček uvedl, že účast trestně stíhaných ve vládě není možná.



„Jednat o vládě neznamená do ní vstupovat,“ zdůraznil Hamáček. Pokud by se ČSSD měla na kabinetu podílet, podle něho by o tom museli po dokončení vyjednávání rozhodnout členové ČSSD ve vnitrostranickém referendu.

Statutárním místopředsedou ČSSD zvolil sjezd strany Jiřího Zimolu. Bývalý jihočeský hejtman porazil poslance a někdejšího brněnského primátora Romana Onderku.

Zimola byl dlouhodobým kritikem dosavadního vedení ČSSD, delegáty v neděli zaujal mimo jiné projevem, při kterém část přednesl v růžových brýlích. Po volbě předsedy vystoupil na pódiu spolu s Hamáčkem a vyjádřil zájem o post jeho prvního zástupce.

O funkci se utkalo sedm kandidátů

Na mimořádném sjezdu se o funkci ucházelo sedm kandidátů. Vedle dosavadních lídrů Milana Chovance a Jana Hamáčka dostali od delegátů podporu také ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, olomoucký primátor Antonín Staněk, bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola a starostka České Lípy Romana Žatecká.



„Máme strašně moc práce a máme strašně málo času. Pokud mě zvolíte, hned od zítřka začnu pracovat,“ říká Hamáček. Připomíná také, že za pár měsíců začínají komunální volby. Hamáček také slibuje, že politici ČSSD budou jezdit do krajů minimálně jednou měsíčně. „Budeme fungovat s novou energií,“ řekl Hamáček.

Kandidát na šéfa ČSSD Staněk sjezdu strany nabídl důvěryhodnost, srozumitelnost a čitelnost. Sociální demokracii chce vrátit jednotný hlas. Miroslav Krejčík by nenechal sociální demokraty, jak uvedl, uprostřed bitvy osamocené, jako to udělal v půlce loňského roku před podzimními sněmovními volbami tehdejší předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.



V prvním kole delegáti na nedělním mimořádném sjezdu ČSSD v Hradci Králové nového předsedu nevybrali. Do druhého kola postupil současný místopředseda sociálních demokratů Jan Hamáček a dlouhodobý kritik vedení a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Ten získal nejvyšší počet hlasů. Od delegátů jich obdržel 179, Hamáčkovi dalo hlas 155 z nich. Na předsedu kandidovalo sedm uchazečů. Nejúspěšnějším z nepostupujících do druhého kola volby byl úřadující šéf strany Milan Chovanec, který dostal 116 hlasů. Ostatní našli maximálně tři desítky podporovatelů.

Lístky si vyzvedlo 530 delegátů, 526 z nich se zúčastnilo volby. Žádný z kandidátů se nepřiblížil 266 hlasům, díky kterým bylo možné stát se předsedou hned v prvním kole. Bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík dostal 30 hlasů, poslanec Antonín Staněk 21, starostka České Lípy Romana Žatecká 13 a ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl šest.



Rozhodly projevy kandidátů

Podle Hamáčka delegáti při volbě hodně dali na projevy kandidátů. „Měl jsem reakce, že Jiří Zimola měl projev, který zaujal, na svůj projev jsem měl také veskrze pozitivní reakce,“ řekl Hamáček. Chovanec, který skončil třetí a do boje o předsedu nepostoupil, si podle Hamáčka s sebou nesl zátěž jako úřadující místopředseda. „Ta nálada tady byla vůči bývalému vedení kritická,“ řekl Hamáček. Chovanec podle něj bude dál platným členem poslaneckého klubu.

Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec, který nepostoupil do druhého kola, nebude kandidovat na místopředsedu. Novinářům v Hradci Králové řekl, že oba postupující Jiří Zimola i Jan Hamáček jsou silní kandidáti na předsedu. Žádného před druhým kolem nepodpořil.

Chovanec řekl, že z výsledku necítí hořkost. Míní, že u delegátů mu uškodilo, že byl nejméně novou tváří a byl nejvýrazněji spojen s dosavadním vedením. Chystá se na roli řadového poslance ČSSD, ve Sněmovně se chce bývalý ministr vnitra soustředit na bezpečnostní témata.

Jiří Zimola zvolen místopředsedou

O funkci prvního místopředsedy ČSSD se ucházeli neúspěšný kandidát na předsedu a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola a poslanec, někdejší brněnský primátor Roman Onderka. Ten nakonec souboj prohrál.

Onderka řekl, že ČSSD hraje „blbě“, proto její voliči ve sněmovních volbách utekli k hnutí ANO Andreje Babiše nebo k volebním urnám nepřišli vůbec. Vyslovil se také proti tomu, aby ČSSD podpořila novou Babišovu vládu jen za několik náměstků, jak sociálním demokratům radil dopoledne prezident Miloš Zeman. Buď ČSSD půjde do vlády bez stíhaného člověka, tedy Babiše, nebo odejde do opozice, řekl.