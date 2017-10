Jasno o smrti Třísky by mohlo být do měsíce, policie získala fotky a videa z tragédie

PRAHA Kriminalisté by mohli už v listopadu přijít s definitivní odpovědí, jaké okolnosti provázely pád jednoho z nejrespektovanějších českých herců Jana Třísky z Karlova mostu. Policii k uzavření případu posunuly záznamy poskytnuté několika svědky. Umělec se zřítil do Vltavy před necelými čtyřmi týdny, utrpěným zraněním následně podlehl v nemocnici. Třískovi bylo 80 let.

Když se kriminalisté pustili do rozkrývání Třískova pádu do řeky, obrátili se s prosbou o pomoc na veřejnost. Žádali o jakékoliv svědectví, jež by pomohlo tragédii objasnit. Právě reakce několika občanů jsou jedním z nejvýraznějších impulsů pro dosavadní vyšetřování. „Na základě výzvy se policistům přihlásilo několikero lidí, jednotlivci, kteří poskytli obrazový materiál v podobě fotek a videí,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Zda záznamy zachytily přímo samotný pád Třísky z Karlova mostu, nechtěl Hulan s ohledem na běžící řízení prozradit. Jisté však je, že se snímky a videa vztahují k bezprostředním okamžikům kolem tragédie. Kriminalistům materiály pomohly. „V tomto směru patří těmto lidem veliký dík, neboť pomohli osvětlit některé okolnosti celé události,“ poznamenal mluvčí.

Vyšetřovatelé jsou tak na dobré cestě svou práci dokončit. Pokud se nestane něco mimořádného, v listopadu by mohlo být jasno, vyplývá z vyjádření šéfa Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jana Lelka, jehož úřad na práci kriminalistů dohlíží. „Myslím si, že do měsíce bude tato věc skončena,“ sdělil serveru Lidovky.cz Lelek. Policie musí před završením kauzy provést celou řadu úkonů, jejich povahu však nechtějí žalobci ani policie přiblížit.

‚Dosavadní zjištění nevyvrací verzi nešťastné náhody‘

Nicméně podle dosavadních poznatků směřuje vyšetřování k závěru, že Třískovu pádu do řeky předcházela nešťastná náhoda. Kriminalisté se této verze drží jako hlavní od první chvíle. „Dosavadní zjištění zatím nevyvrací verzi nešťastné náhody, nicméně nepředjímejme reálný, jednoznačný a hlavně oficiální závěr prošetřování,“ poznamenal k tomu mluvčí Hulan.

Tragédie se odehrála v sobotu 23. září odpoledne. Tříska se během procházky na Karlově mostě několikrát zastavil u sousoší Svatého Norberta, Václava a Zikmunda, jež stojí nad sedmým pilířem mostu směrem od Staroměstské mostecké věže. Herec u něj nejprve seděl s nohama směrem k vodě. Jedna z kolemjdoucích ho upozornila, ať je opatrný. Tříska po krátké rozmluvě s dotyčnou slezl.

Po chvíli se u sousoší objevil znovu, pro změnu vystoupil na jeho sokl. Napodruhé zasáhl jeden z pracovníků ochranky, kterou provozuje Sdružení výtvarníků Karlova mostu. „Pán z ochranky k němu došel a požádal ho, aby slezl dolů. Pan Tříska se zeptal proč. Ochranka mu na to řekla, že to je národní kulturní památka. Pan Tříska seskočil dolů, omluvil se a naprosto v klidu odešel pryč,“ řekl už dříve v rozhovoru pro Lidovky.cz člen výboru výtvarnického spolku Roman Kotrč.

Ochranka na umělci nezaznamenala nic podezřelého. Jenže pár minut po střetnutí herce se strážným už na místo mířila záchranná služba. Tříska se musel na dosud neznámém místě pokusit na kraj mostu dostat potřetí, což ho v důsledku stálo život. Tentokrát už spadl do řeky. „Starý pán si chtěl udělat rituál, zatočila se mu hlava a nic jiného bych v tom neviděl. Ale záhada tam zůstane vždycky,“ míní Kotrč.

Lidé stále přispívají do kondolenční knihy

Tísňové volání přijala záchranka v 16.02, první posádka se na místě objevila šest minut poté. Mezitím už na volání kolemjdoucích z mostu a ze břehu zareagovala jedna z výletních lodí proplouvajících kolem. Do vody se vrhli za Třískou dva cestující, shodou okolností to byli turisté z Polska, kteří pracují jako důlní záchranáři. O herce se postarali, než si ho převzala pražská záchranná služba. Třísku nechali převést do Ústřední vojenské nemocnice, tam však v noci na 25. září po mnohočetných zraněních zemřel.

Film jako pocta Jan Tříska od roku 1977 žil trvale v USA, kde se solidně uchytil ve filmové branži. Do České republiky létal jen za prací, letos se například po letech objevil v letních Shakespearovských slavnostech na Pražském hradě. I v září byl v Praze pracovně, měl tam roztočit zmíněný film na střeše.

Snímek jeho autoři chtějí i přes tragickou smrt slovutného herce natočit. Rozhodli se jej vytvořit jako poctu Janu Třískovi, který „dokázal ostatní inspirovat svou nezměrnou vůlí, odpovědností a odhodláním nikdy se nevzdat.“

Herec se přitom v den své smrti měl zapojit do natáčení nového filmu režiséra Jiřího Mádla Na střeše, mladý tvůrce hereckou legendu obsadil do hlavní úlohy. Mádl od první chvíle odmítal bezprostřední spekulace, že herec ukončil svůj život dobrovolně. „Honza Tříska byl v perfektní kondici a těšil se na velikánskou roli. Poslední měsíce nežil něčím jiným,“ napsal na sociální síti Facebook s tím, že řeči o možné sebevraždě jsou naprostou hloupostí.

Poslední rozloučení uspořádalo Třískovi 6. října Národní divadlo, kde herec působil v začátcích kariéry. Piety se zúčastnila řada osobností z uměleckého i společenského života, promluvil třeba překladatel a odborník na dílo Williama Shakespeara Martin Hilský, herec a režisér Martin Huba a čestnou stráž držel například Zdeněk Svěrák.

V budově první scény dodnes zůstává kondolenční kniha. „Stále ještě chodí kondolence, rodině bychom knihu předali příští týden,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí scény Tomáš Staněk.