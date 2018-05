VIDEO: Jdi bojovat, soudruhu. Výlet do rudého světa mladíků, kteří obdivují Kima a Lenina

PRAHA Narodili se v rodinách s levicovým smýšlením, komunismus ale jejich rodiče spíše zavrhovali. První máj na Výstavišti nepatří jen seniorům. Betonový plácek okolo Křižíkovy fontány coby tradiční místo k pořádání srazu příznivců KSČM ovládá každý rok i na první pohled nenápadná skupinka mladých angažovaných komunistů. Reportéři serveru Lidovky.cz členy nejrůznějších hnutí rozmluvili. Podívejte se na dokument s názvem Komunisté 2.0.

Ne náhodou jejich rudé stánky zabírají místa hned vedle vstupu do prostor zašedlých oslav Svátku práce. Touto pozicí jako by nepřímo hlásali, že chtějí být vidět a v mnohém se lišit od KSČM, ke které dokážou být poměrně dost kritičtí. Sami cítí, že by se ve sněmovní straně vedle známých politiků nemohli, a zřejmě ani nedokázali, naplno prosadit.

Flexibilita, shodují se mladí

Založili si proto mládežnická hnutí, jejichž rétorika se téměř v ničem neliší od projevů známých z dob totality. Sem tam ale prohodí cosi o “větší flexibilitě” či odvaze k tomu být “více revoluční”.

Nejde však o pravidlo. Někteří z nich zkoušejí přeci jen své “štěstí” ve straně vedené Vojtěchem Filipem. A vedle toho se scházejí i s mladými komunisty v organizacích, které jsou, jak sami přiznávají, poměrně roztříštěné.

Reportéři serveru Lidovky.cz vyzpovídali před kamerou zástupce jak Komunistického svazu mládeže, tak Českého mírového hnutí či Společnosti česko-korejského přátelství. Představy o komunistické moci mají odlišné, hlavní myšlenka je ovšem spojuje. Tedy myšlenka komunismu. Lenin a Marx jsou pak v rozhovorech připomínáni nejčastěji. Jimi vysněný socialismus ale spojují třeba i se jménem vůdce KLDR.

Jejich slova o tom, že „všichni v továrnách makali tak, jak mají“ a že je třeba „bojovat proti imperialismu“ vyznívají v nevyřčeném kontextu toho, že Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ministerstva vnitra z roku 2006 o zastavení fungování občanského sdružení Komunistický svaz mládeže (KSM).

Komunisté 2.0. Reportéři serveru Lidovky.cz členy nejrůznějších komunistických hnutí rozmluvili.

Podle úřadu jeho program propagoval myšlenky směřující k odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení společenským vlastnictvím.



Jejich organizace tedy jasně budí rozpaky. Mladí komunisté vyzpovídaní před kamerou navíc relativizují význam komunistických zločinů. „Jde o interpretaci,“ říká člen Společnosti česko-korejského přátelství, když například obhajuje popravu Milady Horákové. „Jaké zločiny se děly v období po 50. letech? Ráda se nechám poučit,“ odmítá zas odpovědět členka Českého mírového hnutí.