Setkání Okamury s Le Penovou v Masarykově městě? Skandál, říká bývalý velvyslanec

PRAHA Proti euroskeptismu, nacionalismu a odporu k uprchlíkům se bude v sobotu v pražském Chodově protestovat. Zatímco Top hotel Praha bude v rámci konference platformy Evropa národů a svobody řečníky Tomia Okamuru, Marine Le Pen či Geerta Wilderse, u nedaleké stanice metra Roztyly se sejdou odpůrci konference. Následně chystají průvod k hotelu, kde s ní vyjádří nesouhlas.

„Má to ukázat, že názory Okamury, Le Pennové a Wilderse jsou v Česku v menšině, a že není zemí, kde by názory ultrapravicových populistů převažovaly,“ sdělil serveru Lidovky.cz aktivista a místopředseda středočeských Zelených Jan Cemper, který protest s názvem Za společnou Evropu bez strachu a nenávisti svolal. Ačkoliv mluví o ultrapravicovém proudu v Česku jako o menšinovém jevu, atmosféra tu prý v tomto ohledu přitvrzuje.

Cemper předpokládá, že jeho iniciativy si na místě všimnou domácí i zahraniční média. Jejich prostřednictvím se tak má evropská veřejnost dozvědět, že v České republice konference za účasti Okamury, Le Penové či Wilderse ve skutečnosti nemá místo. Právě signál evropským partnerům o české o toleranci považuje za to nejdůležitější, co má z jeho manifestace vzejít.



„Chceme ukázat nesouhlas, ale ne konfrontační cestou. Nechceme dát Okamurovi záminku, že jsme extrémisté, kteří dělají nepořádek v ulicích,“ přibližuje charakter demonstrace. Účastníky vyzývá, aby si s sebou vzali píšťalky, vuvuzely a transparenty, v plánu je i zpěv české hymny. Samotnou konferenci startující v 17 hodin však hlasitými projevy rušit nehodlá.



‚Nesnášenlivost sem nepatří‘

Pokud bude přát odpůrcům sešlosti Okamury a spol. počasí, Cemper počítá s účastí až tisícovky lidí. Středobod programu se má sestávat z projevů, nejvýraznějším řečníkem bude slovenský sociolog, bývalý politik a spoluzakladatel sametového hnutí z roku 1989 Veřejnost proti násilí Fedor Gál. Na demonstraci dorazí i bývalý český velvyslanec ve Francii Petr Janyška. Je možné, že i on předstoupí před přítomné s projevem.



Janyška dokonce přeposílal mail s pozvánkou na Cemperovu manifestaci, aby o ní mělo povědomí co nejvíce lidí. V průvodním slovu svého elektronického psaní označil konferenci platformy Evropa národů a svobody za skandál. Upozornil, že to bude poprvé, co se do českého hlavního města sjedou politici ražení nizozemského islamofoba Wilderse či francouzské nacionalistky Le Penové.



„Skandál je to v tom, že tenhle druh politiků se v Praze nikdy nescházel,“ sdělil Janyška LN. „Praha byla městem, které bylo vždy otevřené a tolerantní. Je městem Masaryka, který tu přijal jak exulanty z Ruska po roce 1917, tak z Německa ve 30. letech. Praha byla vždycky tolerantní, nesnášenlivost sem nepatří,“ dodal. Podle čeho se nakonec rozhodne demonstraci (ne)podpořit svým vystoupením, nechtěl prozradit.

Signál o toleranci v Česku

Janyška má za sebou pestrou profesní zkušenost. V 90. letech pracoval jako novinář, v roce 1999 se stal velvyslancem ve Francii. V čele ambasády sloužil čtyři roky. Byl také velvyslancem při UNESCO, řídil České centrum ve Varšavě a v první půli letošního roku stál krátce v čele Českého literárního centra, které při Moravské zemské knihovně odstartovalo svou činnost letos v lednu.



V souvislosti se sobotní sešlosti frakce Evropy národů a svobody se pozastavil především nad skutečností, že se uskuteční právě v České republice. „Je samozřejmě smutné, že potom, co strana pana Okamury dostala 10 procent, už se tu koná takové shromáždění. Není to schůzka několika málo politiků, ale velká věc,“ poznamenal. Podle něj je třeba Marine Le Penová nepřijatelná pro dvě třetiny Francouzů.



Do jaké míry bude rezonovat konference mezi českou veřejností, si však netroufá odhadovat. Klíčový bude podle něj především dojem z demonstrace Za společnou Evropu bez strachu a nenávisti. „Doufám, že tam přijdou lidi, kteří dají najevo, že s konferencí nesouhlasí. Bude to signál do české společnosti, že toto není ta cesta, kterou se chce naše společnost ubírat,“ slibuje si od manifestace.