Jed mohl být ve ventilaci Skripalova auta. Původ látky ukazuje do Ruska, tvrdí Johnson

LONDÝN Stopa z vyšetřování původu látky použité při útoku proti dvojitému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři směřuje neúprosně do Kremlu. Řekl to v neděli britský ministr zahraničí Boris Johnson. Ruský velvyslanec při Evropské unii Vladimir Čižov naopak naznačil, že by použitá smrtící nervová látka mohla pocházet z Británie. Podle zdrojů americké stanice ABC mohl být jed v podobě prášku umístěného ve ventilaci Skripalova auta.

Johnson stanici BBC řekl, že Británie má důkazy, že Rusko skladuje nervové látky, jako je ta, jež byla použita proti Skripalovi a jeho dceři Juliji. Sdělil také, že v pondělí do Británie přijedou zástupci Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a odeberou vzorky použité látky. Británie tvrdí, že jde o Novičok, řazený k silným nervovým jedům vyráběným v bývalém Sovětském svazu do konce studené války.



„Nejenom, že máme důkazy, že Rusko v minulých deseti letech zjišťovalo, jak dodat nervové látky za účelem vraždy, ale vytvořilo a skladovalo Novičok,“ řekl Johnson.

Čižov však trvá na tom, že Rusko chemické zbraně neskladuje a Skripala neotrávilo. „Rusko s tím nemá nic společného,“ řekl BBC. Upozornil naopak na to, že použitá látka může pocházet z Británie.

Čižov podotkl, že britské pracoviště Porton Down zabývající se výzkumem chemických zbraní je 12 kilometrů od Salisbury, kde byli Skripal a jeho dcera nalezeni 4. března. Oba jsou stále v kritickém stavu. Na otázku, zda si myslí, že odpovědnost padá na Porton Down, Čižov odpověděl: „Nevím, nemám žádný důkaz o ničem, co bylo použito.“ Připomněl, že několik vědců kteří byli u zrodu nervových látek, odešlo z Ruska a žijí nyní v USA. Žádné „zásoby chemických zbraní po rozpadu Sovětského svazu“ zemi neopustily, dodal Čižov.

Britská vláda narážku na britský původ jedu označila za nesmysl. Podle Johnsona to není „odpověď země, která opravdu věří ve svou nevinu“.

Poslanec za Salisbury John Glen označil tvrzení, že zdrojem látky byl Porton Down, za pobuřující pokus obvinit vědce v Porton Downu, z nichž mnozí v Salisbury bydlí.

Vil Mirzajanov označovaný za tvůrce Novičoku stanici BBC řekl, že tuto látku „vymyslelo Rusko, Rusko s ní má zkušenosti a učinilo z ní zbraň“. „Je to země, která ovládla celý cyklus,“ citoval ho BBC. Mirzajanov nyní žije v USA.

Britští představitelé mají podrobnější představy o útoku

Americká televize ABC v neděli s odkazem na zdroj z tajných služeb oznámila, že neurotoxin mohl mít podobu prášku umístěného ve ventilaci Skripalova automobilu. Britští představitelé mají nyní jasnější představu, jak byl útok proveden, sdělily zdroje ABC. Myslí si, že jed byl v práškové podobě a byl šířen z ventilace Skripalova BMW. Tři zástupci tajné služby televizi sdělili, že pro ně je zřejmé, že neurotoxin je ruského vojenského původu. „Je to látka z doby studené války, něco, o čem tvrdili, že to nikdy neměli,“ sdělil jeden ze zdrojů o Rusku.

Látce bylo podle tohoto zdroje v Salisbury vystaveno až 38 osob a očekává se, že se objeví další. Při vyšetřování s Brity údajně spolupracují američtí experti na chemickou válku. „Tady se to považuje spíš za pokus o předem plánovanou vraždu“ než za snahu bývalého ruského agenta zastrašit, citovala svůj zdroj ABC. Scotland Yard požádal všechny, kdo spatřili Skripalův automobil, aby se přihlásili.

Británie a Rusko si po incidentu vypověděly vzájemně 23 diplomatů a vyhlásily další opatření. Moskva v sobotu označila pět států, které mohly být původci Novičoku. Je mezi nimi i ČR, která se stejně jako ostatní čtyři státy proti obvinění ohradila. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí látka může pocházet z ČR, Slovenska, Švédska, Británie a možná i USA.

Johnson v neděli také řekl, že se tento týden sejde britská národní bezpečnostní rada a projedná případná další opatření. Opozice chce, aby se vláda zajímala o nelegálně získané peníze bohatých Rusů žijících v Británii. Podle kritiků vlády byla Británie příliš pomalá při vyšetřování původu majetku investovaného v Londýně ve finanční sféře a nemovitostech.

Ruský velvyslanec v Londýně vyzval k udržení „chladných hlav“. Podle něj spor „nebezpečně a neúměrně graduje“.