Kolik ‚stál‘ jeden volič? Hlas vyšel Horáčka na 62 korun, Drahoše na 20, Zemana na 8

PRAHA Server Lidovky.cz přepočítal finanční úspěšnost kampaní kandidátů. Z pomyslného přepočtu odevzdaných hlasů na peníze totiž například vychází, že jeden hlas od voliče vyšel neúspěšného Michala Horáčka na 62 korun z jeho vlastní kapsy. Naopak kampaň vyšla „nejvýhodněji“ Marka Hilšera - jeden jeho hlas „stál“ pomyslnou necelou korunu, na kampaň mu navíc přispěli dárci. Jaké účtování čeká všechny kandidáty?

Informace server Lidovky.cz čerpal u kandidátů z jejich transparentních účtů a oficiálních stránek webů jednotlivých kandidátů, a to k 9. lednu, je tedy možné, že se jednotlivé částky mohou nepatrně lišit. Seřadili jsme je podle počtu získaných hlasů.

Miloš Zeman: 1 985 547 hlasů

U Miloše Zemana, který v prvním kole získal nejvíce hlasů, bylo financování jeho kampaně téměř do poslední chvíle nevyjasněné. A podle kritiků nejméně transparentní. Miloš Zeman zveřejnil seznam výdajů na kampaň až v pondělí na svých webových stránkách. Tím dnem totiž končila zákonná lhůta pro přiznání, jak byla kampaň financována. Z jeho údajů vyplývá, že všechny náklady putovaly do reklamy, ačkoli hlava státu tvrdí, že žádnou kampaň nevede. Na propagaci směřovalo minimálně 17 milionů korun. Jeden hlas tak vyšel Zemana na 8,6 koruny.

Avšak zde je potřeba pro úplnost připomenout, že hlava státu objížděla republiku od počátku svého volebního období, čímž si patrně zajišťovala lepší pozici do další volby. Výdaje na cesty ale Hrad nezahrnuje do oficiálních výdajů, neboť to nepovažuje za kampaň. Jeden hlas tak mohl „stát“ výrazně více.

Jiří Drahoš: 1 369 601 hlasů

Kampaň druhého kandidáta na hlavu státu postupujícího do druhého kola byla sice na rozdíl od jeho soka ve druhém kole mnohem transparentnější, avšak také hojně kritizovaná. Významným dárcem bývalého šéfa Akademie věd byl například šéf Jablotronu Dalibor Dědek, developer Luděk Sekyra či podnikatel Martin Hájek. Celkem kandidát vynaložil na vlastní propagaci 27,2 milionu korun. V přepočtu tedy jeden hlas pro exšéfa Akademie věd vyšel bezmála na 20 korun.

Pavel Fischer: 526 694 hlasů

“Tyrkysového“ kandidáta Pavla Fischera stála kampaň výrazně méně. Evidované náklady činily „pouhých“ 5,5 milionu korun. O to větším překvapením je jeho úspěch ve volbách, i s ohledem na poněkud k němu skeptické předvolební průzkumy. Přesto zůstal bývalý velvyslanec za branami druhého kola. Jeden hlas Fischerova voliče stál v pomyslném přepočtu přibližně 10,5 koruny.



Michal Horáček: 472 643 hlasů

Celkové výdaje na kampaň Michala Horáčka činily 29,4 milionu korun. Jako jediný kandidát si veškeré náklady na vlastní propagaci před volbami financoval sám. Na rozdíl od ostatních uchazečů o Hrad tedy nikomu zavázaný. Výsledky prvního kola jsou pro Horáčka bolestivé. Skončil na čtvrtém místě v závěsu za Pavlem Fischerem, kterého předvolební průzkumy odsouvaly až za něj. V přepočtu stál Horáčka jeden hlas od jeho voliče 62 korun.

Marek Hilšer: 454 949 hlasů

Nejmladší kandidát, lékař Marek Hilšer, je se svým ziskem bezmála devíti procent voličů dalším překvapením prezidentské volby. Ani on rozhodně nepatří k těm uchazečům o Hrad, kteří dali na vlastní propagaci horentní sumy. Celkové výdaje činily jen 314 tisíc korun. Hilšera tedy jeden hlas voliče přišel na 0,7 koruny.

Mirek Topolánek: 221 689 hlasů

Bývalý premiér a kandidát Mirek Topolánek svým relativně pozdním oznámení kandidatury mnohé překvapil, přesto stačil získat vysoké finanční dary. Z peněžitých darů se mu na účet přisypalo bezmála 9,5 milionu korun, přičemž výdaje činily necelých šest milionu korun. Vzhledem k jeho poněkud tristnímu výsledku, který se výrazně liší od toho, co předpokládaly průzkumy, jej jeden hlas voliče vyšel poměrně draho. Konkrétně 27 korun.

Jiří Hynek: 63 348 hlasů

Prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky může ze sedmého místa „slavit“. Alespoň pokud jde o finanční bilanci jeho kampaně. Ta totiž vyšla „pouze“ na 430 tisíc korun, což je jen o bezmála deset tisíc víc, než činila celková suma jeho peněžních darů. Jeden hlas voliče přišel Hynka na 6,8 koruny.



Petr Hannig: 29 228 hlasů

Zpěvák, skladatel, producent, hudební vydavatel a několikanásobný kandidát na senátora měl vůbec nejnižší výdaje na vlastní propagaci. Z jeho transparentního účtu odešlo pouze bezmála 48 tisíc. Počet jemu odevzdaných hlasů také nebyl nijak vysoký. Jeden hlas Hanniga a jeho dárce „stál“ 1,64 koruny.

Vratislav Kulhánek: 24 442 hlasů

Manažer v automobilovém průmyslu a bývalý předseda Českého svazu ledního hokeje Vratislav Kulhánek sice vynaložil na vlastní propagaci hodně peněžních prostředků, veškeré finanční injekce ale neměly vliv na jeho povolební skóre. Výdaje činily 5,4 milionu korun. Počet hlasů byl ovšem poněkud tristní. U jeho jména se nesešlo ani jedno procento hlasů. Jeden hlas pro Kulhánka tedy v přepočtu vyšel na 220 korun. To je vůbec nejvíce ze všech kandidátů.