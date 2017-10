Jsem chytřejší než Tillerson, při srovnání našeho IQ bych vyhrál, řekl Trump

Washington Donald Trump by vyhrál, kdyby došlo na srovnání jeho inteligence s IQ šéfa americké diplomacie Rexe Tillersona. Sám americký prezident to prohlásil v rozhovoru, který v úterý zveřejnil časopis Forbes. Trump tak přidal další kapitolu do svého sporu s ministrem zahraničí, který hlavu státu podle americké televize označil za pitomce.

„Myslím, že je to falešná zpráva,“prohlásil prezident o informaci NBC News z minulého týdne, podle níž Tillerson tituloval Trumpa nelichotivým výrazem letos v létě. Stalo se tak podle televizní stanice v době sporů mezi oběma politiky, kvůli nimž prý chtěl Tillerson dokonce rezignovat.



Pokud informace NBC News falešná není a Tillerson se hrubého výroku skutečně dopustil, pak „budeme muset srovnat IQ testy. A můžu vám říct, kdo vyhraje,“ řekl prezident americkému časopisu.

Podle amerických médií vedou Trump a Tillerson spor dlouhodobě, i když prezident nedávno prohlásil, že má v ministra zahraničí „totální důvěru“. Tillerson údajně nesouhlasí s politikou Bílého domu vůči Severní Koreji a Íránu, Trump zase o šéfovi diplomacie prohlásil, že jeho pokusy o dialog s Pchjongjangem jsou ztrátou času.

Tvrzení, že prestiž ministra zahraničí ohrožuje, Trump v rozhovoru pro Forbes odmítl. „Myslím, že jeho autoritu ve skutečnosti posiluji,“ konstatoval.