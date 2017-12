K odpovědnosti za výbuch v Petrohradu se přihlásil Islámský stát

PETROHRAD K odpovědnosti za středeční výbuch v petrohradském supermarketu, který zranil 13 lidí, se v pátek přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Učinila tak prostřednictvím své propagandistické agentury Amak, žádné důkazy ale neposkytla, upozornila agentura Reuters.

Ve středu večer vybuchlo v supermarketu petrohradského zábavního centra podomácku vyrobené výbušné zařízení o síle odpovídající výbuchu 200 gramů trhaviny TNT. Podle agentury Amak spáchala atentát „skupina závislá na Islámském státu“.



V okamžiku exploze se v nákupním centru nacházelo několik stovek lidí, třináct z nich utrpělo zranění. U pěti osob byla zranění středně těžká, stav tří pacientů ve čtvrtek úřady označily za uspokojivý. Pět lidí odmítlo ošetření v nemocnici.

Agentura Reuters upozornila, že IS neposkytl žádný důkaz, jímž by své tvrzení o odpovědnosti za nastražení bomby podpořil. Organizace se obvykle hlásí k odpovědnosti za všechny teroristické činy, které atentátníci v Evropě podniknou. V pátek se IS přihlásil i k masakru v Egyptě.