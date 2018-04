KABÁT: Simpsonovi uráží diváky. Apuovi se nikdo nebude smát

SPRINGFIELD Jedna z nejpopulárnějších postaviček seriálu Simpsonovi, indický majitel obchodu Kwik-E-Mart Apu Nahasapeemapetilon, to má nahnuté. Lidem, kteří našli smysl života v potírání každičké nespravedlnosti, totiž přijde jeho pojetí urážlivé vůči indickým Američanům

Aféru vyvolal už loni indoamerický komik Hari Kondabolu, který se do Apua opřel a postěžoval si, že postava ze Simpsonových dala kdysi jeho spolužákům návod, jak se mu posmívat.

Samozřejmě se lze vcítit do situace malého indického chlapce, kterému spolužáci přehrávají scénky ze Simpsonových a on Apua upřímně nesnáší. Stejně tak může Italoameričan nesnášet excelentně stereotypního mafiána Tlustého Tonyho a jisté sociální vrstvě Američanů může připadat dost necitlivé ztvárnění manželského páru tvořeného Brandinou a jejím bratrem Cletusem. Tlustí Američané se mohou cítit uražení samotným Homerem. Simpsonovi jsou totiž na stereotypech postavení, a proto jsou tak zábavní.

V zatím poslední epizodě se tvůrci ke sporu o Apua nepřímo vyjádřili v dialogu Marge a Lízy, kde se Marge snaží korektně upravit pohádku a Líze se to nelíbí. Co s tím? „Těžko říct,“ uvažuje Líza. „Něco, co začalo před desítkami let, sklízelo potlesk a nebylo urážlivé, je teď politicky nekorektní. Co naděláš?“

Evidentně jsou lidé, kteří by rádi v Simpsonových (i jinde) viděli jen samé příkladné figury, které by se oduševnělému publiku stávaly životními vzory. My ostatní tušíme, že by to byla pekelná otrava podobná té za našeho socialismu. Ale třeba se mýlíme a bude to k popukání.