Kampaň nepovedu, slíbil Zeman. Lidé ale mají ve schránkách jeho letáky, jde o akci developera

PRAHA Ještě před ohlášením opětovné prezidentské kandidatury se Miloš Zeman nechal slyšet, že bude-li se znovu ucházet o post hlavy českého státu, nepovede žádnou volební kampaň. Stejná slova později ještě několikrát zopakoval. Nyní se ve schránkách občanů na pražském Smíchově objevily volební letáky s jeho podobiznou a popiskem „Ještě jeden životní příběh Miloše Zemana“. Hrad se k nim nevyjádřil. Server Lidovky.cz zjistil, že jde o soukromou aktivitu teplického developera Jaroslava Třešňáka.

„Kdybych se rozhodl kandidovat, nepůjdu do žádné volební kampaně. Voliči by měli posuzovat výsledky mé práce v uplynulých pěti letech,“ uvedl Zeman koncem srpna loňského roku v rozhovoru pro Frekvenci 1. Poté, co svou kandidaturu letos v březnu oficiálně potvrdil, svá slova ještě zopakoval a činí tak dodnes.



V úterý se však v poštovních schránkách občanů na pražském Smíchově objevily prospekty s jeho fotografií, logem kampaně „Zeman znovu 2018" a popiskem „Ještě jeden životní příběh Miloše Zemana“. Ten navazuje na prezidentovu předchozí volební kampaň před pěti lety, kdy se pokoušel oslovit voliče letáky, rozesílanými Stranou práv občanů - zemanovci, se svým životním příběhem.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček serveru Lidovky.cz napsal, že on sám se nepodílí na žádné činnosti, která by se týkala voleb. Uvnitř propagačních materiálů je ale uvedený kontakt na údajnou kancelář Miloše Zemana, přičemž není jasné o jakou kancelář se konkrétně jedná. Její pracovnice, která se představila jménem Strany práv občanů, se k záležitosti do uzávěrky textu nevyjádřila. V telefonickém hovoru redakci vzkázala, ať své dotazy zašle prostřednictvím SMS zprávy.

Zemanovy milníky i petiční arch

Jako zadavatel a zhotovitel propagačních materiálů se na přední straně prezentuje teplický developer a příznivec Miloše Zemana Jaroslav Třešňák. Ten serveru Lidovky.cz potvrdil, že letáky skutečně nechal vyrobit. Zdali jejich produkci koordinoval s Hradem, však odmítl komentovat.

Třešňák pouze řekl, že se jedná o jeho soukromé rozhodnutí, které nechce řešit po telefonu. „Přijeďte do Teplic za mnou, objednejte se, já vás přijmu a můžeme si o tom povídat,“ dodal.

Uvnitř čtyřstránkové tiskoviny občané najdou rozsáhlý popis Zemanova života s výčtem jeho nejdůležitějších politických milníků. Připomenou si tak v ní například, jak byla současná hlava státu před rokem 1989 několikrát propuštěna ze zaměstnání, přivítala v roce 2016 prezidenta Čínské lidové republiky nebo vydala knihu „Jak jsem se mýlil v politice“, která „se s počtem 135 tisíc prodaných výtisků stala bestsellerem roku“.



Celou poslední stranu prospektu pak zaplňuje petiční arch na podporu Zemanovy kandidatury, do nějž může přidat svůj podpis až deset lidí, včetně pokynů, jak s ním dále zacházet.