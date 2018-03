Odveta za Skripala. Česko vyhostí tři ruské diplomaty, stejně postupují další země. Z USA jich odejde 60

PRAHA Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Je to výraz solidarity s Británií po útoku, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň uvedl, že Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok použitého k útoku v Británii.

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) uvedl, že se v pondělí setkal s ruským velvyslancem Alexanderem Zmejevským a o vypovězení ho informoval. Tři členové ruského diplomatického personálu a jejich rodinní příslušníci musí opustit Česko do 1. dubna. „Nemůžeme vzhledem k diplomatickým zvyklostem specifikovat zařazení oněch tří diplomatů,“ uvedl Stropnický. ČR však podle něj jednala s rozmyslem, nikoliv nahodile.

Babiš novinářům řekl, že Česko je jako součást EU a NATO pevně začleněné do západních struktur. „Když náš spojenec nás ve vážné situaci požádá o pomoc, máme mu vyjít vstříc,“ uvedl. Útok nervovým plynem na území cizího státu podle něj ohrožuje civilní obyvatelstvo a ukazuje na brutálnější způsob špionáže, než je zvykem.

„Rusové překročili veškeré hranice, když řekli, že jedovatá látka novičok mohla pocházet od nás. Je to naprostá lež, my to tvrzení zásadně odmítáme od samého začátku,“ dodal Babiš. V minulých dnech byl kvůli v pondělí oznámenému kroku v kontaktu s prezidentem Milošem Zemanem, který podle něj projevil zájem o některé informace.

Za prezidentem Zemanem přijeli do lánského zámku kvůli vyhoštění členů ruského diplomatického personálu ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka a ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Informovala o tom v pondělí Česká televize. „Pan prezident je v kontaktu s premiérem, některými členy vlády i bezpečnostními složkami,“ uvedl na Twitteru k současnému dění prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Tusk: Reaguje 14 zemí EU

Vyhostit ruské diplomaty se v návaznosti na útok nervovou látkou v jihoanglickém Salisbury rozhodlo zatím 14 členských zemí EU. Ve Varně to v pondělí před summitem EU-Turecko novinářům řekl předseda Evropské rady Donald Tusk. Nevyloučil zároveň, že v nadcházejících dnech a týdnech budou následovat další společná evropská opatření, včetně možných nových vyhoštění ruských diplomatů.

Tusk před novináři zdůraznil, že unie je a zůstane kritická ke krokům ruské vlády, vyjádřil ale také zároveň soustrast občanům Ruska v souvislosti s tragickým požárem obchodního centra v sibiřském městě Kemerovo.

Mezi státy EU, které se rozhodly vypovědět ruské diplomaty jsou mimo jiné Německo, Francie a Polsko (po čtyřech), Itálie a Nizozemsko (po dvou), Lotyšsko a Estonsko (po jednom). V případě Estonska půjde o ruského vojenského přidělence.

„Vypověděli jsme v pondělí z Německa čtyři ruské diplomaty. Protože Rusko stále nepřispívá k objasnění útoku v Salisbury,“ uvedlo na Twitteru německé ministerstvo zahraničí. Podle Maase není rozhodnutí lehkomyslné.

Deník Süddeutsche Zeitung krátce před oficiálním oznámením německé diplomacie uvedl, že by se vyhoštění mělo týkat diplomatů podílejících se na zpravodajských operacích.

Za Polsko v pondělí ruskému velvyslanci Sergeji Andrejevovi rozhodnutí oznámil náměstek ministra. Diplomaté musejí podle Czaputowicze Polsko opustit do půlnoci 3. dubna.

„Dlouhodobě obracíme pozornost k agresivní ruské politice,“ řekl ministr na tiskové konferenci. Varšava podle něho stojí za Londýnem v názoru, že za otravou bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii je Moskva.

„V této situaci je podle nás nutná jednotná reakce mezinárodního společenství,“ dodal šéf polské diplomacie s tím, že odpovědí na agresivní ruskou politiku je i nutné posilování přítomnosti vojsk NATO u východních hranic aliance.

Litva kromě vyhoštění tří ruských diplomatů hodlá zakázat vstup do země 44 dalším Rusům, oznámil Vilnius. „Vypovězením osob zapletených do jednání neslučitelného s diplomatickým posláním vyjadřujeme solidaritu se Spojeným královstvím a zároveň přispíváme k zásahu proti síti ruských špionů v Evropě,“ uvedlo litevské ministerstvo zahraničí.

Lotyšsko podle ruského velvyslance v Rize Jevgenije Lukjanova vypoví jednoho ruského diplomata a zároveň vyhostí jednoho pracovníka kanceláře ruské letecké společnosti Aeroflot. Diplomat má Lotyšsko opustit do sedmi dnů.

Prezidenti a premiéři zemí EU koncem minulého týdne na summitu v Bruselu prohlásili, že věří britskému závěru, podle kterého je za útok na někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru s největší pravděpodobností odpovědné právě Rusko.



USA vyhošťují 60 diplomatů

Americký prezident Donald Trump v reakci na případ otravy ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii nařídil vyhoštění šedesáti ruských diplomatů a uzavření ruského konzulátu v Seattlu. Mezi vyhoštěnými je podle agentury Reuters 12 diplomatů z ruské mise při OSN v New Yorku.

Konzulát v Seattlu na severozápadním pobřeží USA bude do 2. dubna uzavřen vzhledem k tomu, že se v blízkosti nachází americká námořní základna, uvádí Reuters. Šedesát vyhoštěných Rusů podle amerických činitelů působí v USA jako špioni s diplomatickým krytím. Opustit USA mají do sedmi dnů.

Vypovězení diplomatů má být podle činitelů americké vlády signálem do Kremlu, že počet ruských špionážních operativců ve Spojených státech je „nepřijatelně vysoký“. Pokud Moskva odpoví recipročně, jsou údajně Spojené státy připraveny učinit další kroky.

Ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov v reakci na krok americké vlády prohlásil, že diplomatická mise jeho země v USA bude i ve zmenšené podobě pokračovat v práci. Vyhoštění diplomaté podle něj opustí území Spojených států ve stanovené době.

Podle agentury RIA Novosti Antonov na americkém ministerstvu zahraničí proti vyhoštění ostře protestoval. Prohlásil, že reakce Moskvy bude analogická. Vypovězení stejného počtu amerických diplomatů ze zastoupení USA v Moskvě už dříve předpověděli ruští poslanci, reciprocitou se netajilo ani vedení ruské diplomacie.

Kanada oznámila vyhoštění 4 diplomatů.



Ukrajina vyhostí 13 diplomatů

V reakci na pokus o zabití dvojitého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii vypoví ze země vypoví třináct ruských diplomatů také Ukrajina.



Rozhodnutí Kyjeva oznámil prezident Petro Porošenko, který otravu Skripala a jeho dcery označil za cynický útok. Krok Kyjeva je projevem solidarity s atlantickými spojenci a byl podniknut v koordinaci se zeměmi Evropské unie, napsal prezident na Facebooku.

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Skripal a jeho dcera byli začátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury terčem útoku nervově paralytickou látkou označovanou jako novičok. Británie z otravy viní Rusko a vyhostila 23 ruských diplomatů, Kreml obvinění rezolutně odmítá a na rozhodnutí Londýna odpověděl recipročními kroky.