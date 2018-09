Kauza ‚teroristického útoku‘ na vlak skončila fiaskem. Žalobci snahu usvědčit anarchisty definitivně vzdali

PRAHA Stát přiznal porážku v kauze údajného teroristického spiknutí, které mělo vyústit v útok na vojenský vlak. Státní zástupci totiž nepodali dovolání. Nevyužili tak šance, aby případ projednal Nejvyšší soud. Případ „prvních českých teroristů“, jak o něm po prvních poznatcích zveřejněných policií psala některá média, tak skončil jarním verdiktem Vrchního soudu v Praze. Pravomocný rozsudek pětici obžalovaných pravomocně očistil.

Hlavními aktéry skupiny byli anarchisté Petr Sova, Martin Ignačák a Alexandra Ščambová, klíčovou pozici zastával Sova. Jejich údajná konspirace měla vyvrcholit teroristickým útokem na vlak převážející vojenský materiál, úder chtěli podle policie provést na jaře 2015 v Praze poblíž tunelu mezi Braníkem a Malou Chuchlí. Další dva lidé se dostali do střetu se zákonem kvůli tomu, že na domnělý komplot neupozornili patřičné orgány.

Státní zástupci však soudy o své verzi nepřesvědčili. Když letos na jaře pražská vrchní instance obžalobu z pětice pachatelů pravomocně sňala, žalobci avizovali snahu protlačit případ k Nejvyššímu soudu. Náměstek z Vrchního státního zastupitelství v Praze Adam Bašný pro Lidovky.cz tehdy uvedl, že jeho úřad o vině hlavních aktérů nepochybuje. Nejvyššímu žalobci Pavlu Zemanovi proto poslal podnět, aby podal dovolání.

Jenže podle zjištění serveru Lidovky.cz hlava soustavy státního zastupitelství na návrh nereagovala. V praxi to znamená, že se kauza definitivně završila. Sova, Ignačák a spol. už v této k věci k trestnímu soudu nikdy nemusí. „Nejvyšší státní zastupitelství se zabývalo návrhem na podání dovolání. Tento návrh odložilo s tím, že pro jeho podání nebyly dány důvody,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí úřadu Petr Malý.

„Návrh především napadal správnost skutkových zjištění, což je v dovolacím řízení možné namítat pouze ve velmi omezeném rozsahu, přičemž v dané věci k takovému postupu podklady dány nebyly,“ vysvětlil mluvčí. Jinými slovy náměstek Bašný nerozporoval právní názor soudů, ale jejich údajně špatný postup při samotném objasňovaní okolností případu. Podle mluvčího Malého by dovolání v tomto ohledu neobstálo.

‚Doufám, že se poučili‘

Podle zjištění serveru Lidovky.cz žalobci z Prahy navrhovali k Nejvyššímu soudu dostat pouze vedlejší část kauzy, v níž se trojice pachatelů v čele se Sovou zodpovídala ze zakopání takzvaných Molotovových koktejlů poblíž squattu Cibulka v Praze. Výbušniny tam údajně chtěli mít po ruce pro případ, že by policie přikročila k jeho vyklizení. Hlavní větví samotného plánování útoku na vlak by se tak Nejvyšší soud stejně nezabýval.

„Je výsostným právem nejvyššího státního zástupce mít na existenci dovolacích důvodů jiný právní názor. Podmínky pro podání dovolání neshledal a my takové rozhodnutí plně akceptujeme,“ sdělil serveru Lidovky.cz náměstek Bašný. Z tohoto pohledu tak ostře sledovaná kauza pro orgány činné v trestní řízení oproti mimořádně velkým očekáváním končí fiaskem.

Podle Sovova advokáta Petra Šťastného je takový konec důsledek toho, že kriminalisté místo na pevné důkazy vsadili na přílišnou horlivost. Souviset má s tím, že po pravicovém extremismu se policie rozhodla potírat i levicový. „Doufám, že se sami poučili a budou transparentnější a férovější tak, aby i obhajoba měla možnost posoudit, zda v materiálech není něco, co by obhajobě mohlo pomoci jako důkaz před soudem,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Anarchisté jako oběti policejní provokace

Proti skupině tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zakročil v dubnu 2015. K jejímu dopadení zásadním způsobem přispěli dva nasazení policejní agenti, kteří se Sovou a dalšími později obžalovanými přišli do styku v průběhu předcházejícího roku. Infiltrátoři například zachytili průběh schůzek, přípravu zápalných směsí či ukrytí lahví poblíž uvažovaného místa úderu.

Jenže bylo to právě nasazení agentů, co nakonec podtrhlo žalobcům nohy. Podle soudů se do své role položili až příliš aktivně. Například uhradili nákup materiálu pro zápalné lahve, zvolili místo pro útok či skupině dali k dispozici pro přepravu dodávky. Justice se tak přiklonila k obhajobě Sovy a jeho druhů, že se v první řadě stali obětmi policejní provokace.

Odškodnění pro Ignačáka Server Lidovky.cz loni v prosinci jako první informoval, že v kauze už k jednomu odškodnění došlo. Ministerstvo spravedlnosti přiznalo finanční kompenzaci za nezákonnou vazbu pro Martina Ignačáka, který strávil de iure nevinný v cele rok a čtvrt.

Podle Ústavního soudu ho stát držel za mřížemi v rozporu se zákonem poslední čtyři měsíce. Deník Právo letos v srpnu upozornil, že Ignačák dostal zhruba 240 tisíc korun.

„Je nepřípustné, aby policejní orgány jako orgány státu naváděly jiného ke spáchání trestné činnosti, posilovaly jeho vůli spáchat trestný čin, či mu jakoukoli formou pomáhaly, a z této zásady soud prvního stupně správně a důsledně vycházel,“ uvedl mimo jiné v pravomocném rozsudku pražské odvolací instance soudce Zdeněk Sovák, jehož senát loni na jaře v druhém stupni případ vyřizoval.

Přestože s podstatou kauzy se tedy česká justice vypořádala, vyvinuly se z ní minimálně dva vedlejší příběhy. Jak už Lidovky.cz v květnu informovaly, Petr Sova a Martin Ignačák adresovali ministerstvu spravedlnosti žádost o finanční kompenzaci za zátěž způsobenou stíháním. Oba například skončili ve vazbě. Sova za mřížemi pobyl osm měsíců, Ignačák dokonce rok a čtvrt. Každý z nich si řekl o více než milion korun.

„Jeden z nároků je ušlá mzda, kdy po dobu vazebního stíhání nemohl chodit do zaměstnání. Potom je tam zásah do osobnostních práv, přece jen je to manžel a otec od dvou dětí. Došlo také k poškození jeho dobrého jména,“ přiblížil už dříve serveru Lidovky.cz Sovův advokát Šťastný, za co chce jeho klient od státu vyrovnání. Podle informací serveru Lidovky.cz ministerstvo o jejich nároku dosud nerozhodlo.