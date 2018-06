Každý filmový fanoušek si přijde na své. Ve Varech na něj čeká 180 snímků

KARLOVY VARY Výběr 180 hraných a dokumentárních filmů připravili pro návštěvníky pořadatelé 53. filmového festivalu v Karlových Varech. Ten v západočeském lázeňském městě začne v pátek večer a tradičně se stane hlavní kulturní a společenskou událostí počátku léta. Filmové projekce ozdobí účast filmových hvězd. Při zahajovacím ceremoniálu převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins.

Podobně jako on má doma sošku americké filmové akademie také režisér Barry Levinson a ve Varech dostane Křišťálový globus při slavnostním zakončení festivalu. Za jeho osobní účasti festival uvede jeho slavný film Rain Man, na programu jsou i další jeho snímky jako třeba Vrtěti psem a jeho nejnovější režisérský počin, drama Paterno.

Festival v pátek zahájí film Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky. „Je to způsob, jakým chceme připomenout nedávno zesnulého největšího režiséra tuzemské kinematografie, který proslavil naši zemi i v Americe,“ řekl programový ředitel festivalu Karel Och. „Zvolili jsme Lásky jedné plavovlásky, protože je to jeden z filmů, kterým se začal proslavovat v 60. letech a zároveň to je film, kteří mnozí návštěvníci festivalu znají velmi dobře, ale ne vždy ho třeba viděli na velkém plátně na 35milimetrové kopii,“ vysvětlil. Festivalové publikum bude moci v této podobě známý film vidět i po páteční projekci.

„Věříme, že řada z filmů osloví ty tisíce návštěvníků, které každý rok do Varů přijíždějí a které tvoří tu nádhernou atmosféru,“ řekl Och. Program akce tradičně tvoří tři soutěžní sekce a řada filmů, které pořadatelé posbírali na velkých filmových festivalech od Benátek po Cannes. „Doplní je retrospektivy jako Pocta Austin Film Society nebo pobaltský dokumentární film ze 60. let, což je taková lahůdka pro cinefily,“ doplňuje Och. Ve festivalových soutěžích budou mít letos velké zastoupení české filmy - mají po dvou zástupcích v každé ze tří sekcí - mezi hranými filmy, v sekci Na východ od západu i mezi dokumenty.

Letos jubilující herec Jaromír Hanzlík dostane cenu prezidenta festivalu za umělecký přínos české kinematografii. Festival při této příležitosti uvede snímek Bloudění z roku 1965 Antonína Máši a Jana Čuříka.

Lázeňské město se už převléklo do festivalových kulis a v pondělí si zájemci o projekce během několika minut zaregistrovali v internetovém předprodeji, do kterého festival dává deset procent vstupenek na všechna veřejná představení, první lístky na filmové projekce.