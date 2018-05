Kdo je místopředseda ČSSD Foldyna? ,Srbský' ranař, který nedá dopustit na Zemana a Rusko

PRAHA Není teď patrně známější tváře ČSSD, než je její čerstvý místopředseda Jaroslav Foldyna. Ačkoliv pozornost se na něj upírá kvůli jinému důvodu, než by asi sám chtěl. Zájem na sebe obrátil kvůli konfliktu s aktivistou na akci kontroverzního ruského motorkářského gangu Noční vlci. Tato epizoda však odhaluje řadu jeho vlastností, z nichž těží i při své politické kariéře: vlastní názor, neústupnost a energie.

Jeden z definujících momentů politické kariéry Jaroslava Foldyny byly krajské volby v roce 2008. Tehdy vedl kandidátku ČSSD v Ústeckém kraji. Strana ho prezentovala jako adepta na hejtmana, Foldyna odtáhl prakticky celou kampaň. Jenže když si povolební koalice sociálních a občanských demokratů volila svou hlavu, Foldynu odklidila a hejtmankou se stala Jana Vaňhová.

Při volbě si ale zachoval dekorum. Že na hejtmanský post může zapomenout, věděl už před hlasováním. Sám pak zvedl ruku pro Vaňhovou. Po jejím zvolení dokonce přistoupil na sebekritiku. „Je to pro mě politická zkušenost, že jsem asi pro někoho příliš přímočarý a věci beru moc vážně. Vezmu si diplomatický slovník a budu se učit,“ hodnotil pro veřejnost těžko pochopitelný výsledek.

Slovo ale nedodržel, naštěstí pro něj zůstal svůj. Pokud totiž na něm něco voliči oceňují, je to právě jeho schopnost jasně vyslovit názor, srozumitelnost a autentičnost. Díky tomu je nejvýraznější tváří sociální demokracie v Ústeckém kraji posledních 20 let. Krajští předsedové před i po něm přicházeli a odcházeli (do zapomnění), Foldyna ale zůstal. Letos v dubnu to pak dotáhl na místopředsedu celé partaje.

„V politice je zcela určitě potřeba lidí, jak se říká ranařů, kteří umějí sdělit srozumitelně svůj názor,“ popisuje Foldynu dlouholetý zastupitel Děčína Vladislav Raška, který se s kolegou z ČSSD potkává v tamějším zastupitelstvu už od roku 2003. „Vždy jsem ho vnímal jako člověka, který když něco řekl, tak za svým slovem stál. A přestože ho každé čtyři roky někdo odsuzuje za formu podání jeho názorů, tak jeho kariéra stoupá,“ dodává Raška.

Vyhodili ho z hejtmanství, šel do sněmovny

Když v roce 2008 Foldyna padl ve zmíněném souboji o hejtmanskou sesli s Janou Vaňhovou, už tehdy byl nejzkušenější politik ČSSD na severu Čech. Angažoval se v obnově strany po roce 1989, v druhé polovině 90. pracoval jako asistent poslance Vladimíra Laštůvky a senátora Egona Lánského a v letech 2000 až 2004 vykonával funkci náměstka hejtmana Ústeckého kraje. Do toho se věnoval komunální politice v Děčíně. Měl za sebou i několik let v čele krajské ČSSD i předsednictvu celé strany.

Přestože by leckoho jiného zrada donutila pověsit politické řemeslo na hřebík, Foldynu nepoložila. Naopak povýšil. V roce 2010 pronikl do Poslanecké sněmovny. Jakkoliv si s ním tehdejší předseda strany Jiří Paroubek nerozuměl, nemohl mu upřít jedno. Fungoval jako tahák na voliče. A přestože ve vnitrostranických strukturách mu za Paroubka pšenka nekvetla, ČSSD si nemohla dovolit ho nevyslat na kandidátku.

VIDEO: Jaroslav Foldyna hájil Noční vlky. Jednoho demonstranta vulgárně napadl

„Myslím, že se v něm projevuje jistá houževnatost,“ popisuje jednu z jeho klíčových vlastností Jiří Paroubek. Sám Foldyna mluvil o tom, že v politice ho nejvíce zavazuje právě veřejnost. „Já považuji politiku za službu, je to svým způsobem řehole a důvěru od lidi mít musíte. Já si důvěry strašně vážím a nikdy jsem si s ní nehrál,“ prohlásil před časem. Svou poslaneckou pozici obhájil v roce 2013 i v loňských volbách.

‚Je apriori proti všemu a všem‘

Houževnatost ho nasměrovala i do jeho celoživotní vášně, kterou je box. V druhé polovině 70. let patřil ke špičce mezi československými juniory. Na rekreační úrovni se boxu věnuje dodnes. Houževnatost se projevila i ve chvíli, kdy si v roce 2000, ve 40 letech, dodělal maturitu. Později studoval teologii na univerzitě v Prešově. Náboženství zaujímá v jeho životě důležité místo. Sám nedávno pro server Aktuálně.cz prohlásil, že strach má pouze z Boha. Hlásí se k pravoslaví.

Bůh je s trochou nadsázky patrně také jedinou autoritou, kterou beze zbytku uznává. Někdejší předseda severočeské ČSSD Petr Benda upozorňuje, že ze všeho nejvíc dá Foldyna na svou hlavu. „Je apriori proti všemu a všem, snaží se zbytečně vymezovat. Z toho pak pramení některá jeho hloupá vyjádření,“ míní Benda. Právě on tehdy řídil severočeskou ČSSD, když Foldyna musel ustoupit Vaňhové.

Politicky se řadí k nacionálně-konzervativnímu křídlu ČSSD. Liberalizační tendence, práva menšin či ekologie prosazované jeden čas předposledním předsedou strany Bohuslavem Sobotkou ho nikdy nezajímaly. Vždy mluvil o tom, že ČSSD se musí starat především o svého tradičního voliče, tedy pracující, rodiny s dětmi a seniory. Současně patří mezi straníky, kteří nikdy nedají dopustit na prezidenta Miloše Zemana. „Je to jeho ohromná inteligence, znalost ekonomiky a pragmatičnost,“ oceňuje Foldyna jeho hlavní stránky.

K Zemanovi má blízko od konce 90. let. V roce 2002 ho nynější hlava státu coby tehdejší premiér vzala s sebou jako člena oficiální delegace k tehdejšímu prezidentovi hroutící se Jugoslávie Vojislavu Koštunicovi. Foldyna to Zemanovi nikdy nezapomněl. Setkání mělo pro něj mimořádný význam. Po matce je totiž srbského původu, Koštunica je přitom velký srbský vlastenec.

S Ruskem na věčné časy

Pro Foldynu hraje jeho srbská identita velkou roli. Nikdy se nesmířil s bombardováním Jugoslávie v roce 1999, osamostatněním Kosova a v této souvislosti je velkým kritikem Václava Havla, potažmo NATO. Otázkou velké vášně je pro něj i postoj k Rusku. Rudá armáda při postupu Československem v roce 1945 osvobodila Břeclav, kde nacisté v internačním táboře drželi jeho rodiče.

VIDEO: Jaroslav Foldyna (ČSSD) - Za co bych se měl omlouvat? Za to, že jsem vlastenec?

Dost možná proto se tak hrubě rozchází s oficiální linií české zahraničí politiky, v níž se Rusko považuje ze bezpečnostní riziko. Nesdílí ani pohled tuzemských ministerstev zahraničí a vnitra, podle nichž motorkářský gang Noční vlci představuje skupinu páchající organizovaný zločin, která se podílela na anexi Krymu a jež slouží jako nástroj propagandy ruského prezidenta Vladimira Putina.

„V této chvíli nehodlám hodnotit rozsah a míru demokracie v Rusku. Nevím, proč bych se měl k tomu takto vyjadřovat. Kdyby to byla taková (nedemokratická) země, tak prostě přerušme diplomatické styky a řekněme, že jsou to zločinci. Já to tak neslyšel, neviděl a myslím si, že to tak ani není,“ prohlásil o ruském režimu před dvěma lety, když deníku MF DNES vysvětloval pozvání Nočních vlků do Děčína. Vztah k západním spojeneckým strukturám má naopak mírně řečeno chladný.