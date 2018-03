Kdo se snažil ovlivňovat volby v USA? Putin ukázal na ‚neruské‘ Židy, sklidil kritiku

PRAHA/NEW YORK Židovské organizace a američtí zákonodárci odsoudili slova ruského prezidenta Vladimira Putina, který v sobotním rozhovoru pro americkou televizní stanici NBC naznačil, že za manipulací amerických prezidentských voleb v roce 2016 mohou stát Židé „jen s ruským občanstvím“.

Putin v rozhovoru rozvíjel představu, že za snahou podkopat důvěru Američanů v americké volby a zároveň usnadněním cesty k moci Donaldu Trumpovi může být prakticky kdokoliv, jen ne ruská vláda. „Možná dokonce nejde o Rusy,“ upřesňoval Putin: „Možná jde o Ukrajince, Tatary nebo Židy - jen s ruským občanstvím.“

Ruský prezident v rozhovoru s novinářkou Megyn Kelly dále spekuloval, že se americké volby mohli pokusit ovlivňovat Rusové placení americkou vládou, státy jako Francie, Německo případně někdo z Asie. Veřejnost však podle deníku Washington Post pobouřil především Putinův náznak, že ruští Židé nejsou skutečnými Rusy. Nazval je totiž Židy jen s ruským občanstvím. Deník v té souvislosti připomíná dlouhou historii ruského antisemitismu.

„Proč Trump mlčí?“ ptá se podle izraelského deníku Haaretz demokratický senátor Richard Blumenthal. Bílý dům podle serveru Washington Post na žádost o komentář nereagoval, prezident Trump se však i v minulosti zdráhal otevřeně kritizovat svého ruského protějška.

„Prezident Putin se tím, že ukázal prstem na Židy a další menšiny ve své zemi, bizarně uchýlil ke hře na obviňování,“ uvedl v prohlášení výkonný ředitel Ligy proti hanobení Jonathan Greenblatt: „Je hluboce znepokojivé sledovat, jak ruský prezident oživuje klasické antisemitské stereotypy, které zamořovaly jeho zemi po staletí, komentářem, který vypadá jako by byl vytržen ze stránek Protokolů sionských mudrců.“

Greenblatt tak odkázal na známý falešný dokument ruského původu o údajném plánu na židovskou světovládu, který začátkem 20. století formoval moderní antisemitismus až po nacistický holocaust. Putinovu řeč s Protokoly sionských murdců srovnává i Americká židovská komise.

Američtí senátoři krátce po Putinově nástupu k moci poslali do Kremlu dopis, v němž prezidenta vyzvali k pomoci ruským Židům. A Putin o to skutečně usiloval, připomíná Washington Post. Veřejně vystupoval proti antisemitismu a popírání holocaustu a pozval zpět do země Židy, kteří ji opustili během sovětských perzekucí.

Deník Haaretz však v lednu upozornil, že pod povrchem ruské společnosti mohou doutnat jiné nálady - prokremelský web tehdy zveřejnil esej, v níž po vzoru Protokolů sionských mudrců vinil židovské skupiny za světový chaos.

Zatímco Putin naoko vytvářel z Ruska „bezpečný přístav“ pro uprchlíky před antisemitskými skupinami, jež v Evropě nabírají na síle, podle zprávy demokratických senátorů, o níž píše nezisková organizace Jewish Telegraphic Agency, jeho vláda tajně napomáhá stejným skupinám ve snaze destabilizovat demokratické systémy.