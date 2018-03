Kdo ustoupí? Odveta vůči Rusku rozděluje české lídry Zemana a Babiše

PRAHA Na Hradě v pátek probíhal Britský den, na nádvoří zahráli skotští dudáci. A britský den měl i prezident Miloš Zeman. Poprvé od minulé soboty, kdy Rusové přišli s tvrzením, že smrticí jed Novičok, který v Salisbury přiotrávil ruského exagenta Sergeje Skripala, mohl pocházet z Česka, byl Zeman nucen ukončit nečinnost.

Nepřimělo ho k tomu ale nařčení Rusů, nýbrž noční jednání lídrů EU v Bruselu. Po něm premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) překvapivě prohlásil, že Česko vážně uvažuje o vyhoštění ruských diplomatů po vzoru Británie. „Ano, pravděpodobně půjdeme tímto směrem,“ uvedl s tím, že vyhoštění by se týkalo jednotlivců, nikoli celého diplomatického sboru.



Na Hradě jeho výrok způsobil poprask a žhavení telefonů. Až dosud totiž Babiš i ministr zahraničí Martin Stropnický zdůrazňovali, že tak vyhraněný akt nechystají. Vypovězení diplomatů je zcela v režii vlády, Zeman ale nechce zůstat stranou. „Vyhoštění je natolik závažný akt, že by měl být s prezidentem konzultován,“ řekl LN šéf zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák.

A také bude, pro Zemana je vládní obrat nežádoucí. Babišovu vládu už několik dnů ponouká sněmovní opozice, aby vůči Rusům zaujala razantní stanovisko, ale Zeman od něj bude žádat pravý opak.

V době, kdy Babiš ještě není podruhé jmenovaný a Zeman drží situaci kolem vlády ve svých rukou, jde o dramatický střet mezi premiérem a prezidentem, v němž někdo bude muset ustoupit. I když všichni aktéři hlásí soulad zahraniční politiky vlády a Hradu, faktem je, že se Zeman svým proruským příklonem dostává do křížku s tradičním českým spojencem – Spojenými státy.

Co přimělo Babiše postavit se razantně na stranu Britů, kteří z útoku na Skripala viní Kreml? Podle zdrojů LN to byla krátká schůzka s britskou premiérkou Theresou Mayovou, která apelovala na solidaritu v rámci EU. Nepřímo to na summitu potvrdil i Babiš. „Z našeho pohledu nemáme důvod Británii nevěřit. Já to vidím jako pozici podpory našeho spojence v rámci NATO a v rámci EU, který nás požádal o to, abychom s ním byli solidární a abychom ho podpořili,“ řekl. Dodal, že už informoval Zemana, aby nebyl „překvapován“.