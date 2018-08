‚Kluk, co si přišel hrát s kamením‘ chce do politiky. V Písku kandiduje na radnici za ANO

PRAHA Před devíti lety se proslavil jako kluk, jenž narušil natáčení pořadu Ano, šéfe. Televiznímu kuchaři Zdeňku Pohlreichu tehdy sdělil, že si přišel hrát s kamením. Nyní již dvacetiletý Ondřej Untermüller aktuálně poutá pozornost svým vstupem do politiky. Za ANO by rád usedl do zastupitelstva v Písku.

Řadu let po svém účinkování v gastronomické reality-show zůstával mimo hledáček médií. Server Lidovky.cz jej pak loni zastihl na autogramiádě Jiřího Kajínka na pražském Václavském náměstí. Untermüller tehdy neskrýval slova obdivu pro omilostněného dvojnásobného vraha.

„Pro mě je hrdina, protože utekl z vězení, dokázal přelézt zdi věznice,“ řekl serveru Lidovky.cz. „Je na něm vidět, že nic zlého neudělal. Možná kradl, něčemu menšímu pomohl, ale určitě neudělal vraždy,“ uvedl na adresu Kajínka. S odkazem na to, že je to osobnost dodal, že mu ani nevadí jeho zmiňované krádeže (více ZDE).

Ondřej Untermüller na autogramiádě omilostněného vraha Jiřího Kajínka, jehož považuje za hrdinu (2017).

Redakce se s Ondřej Untermüllerem pokoušela spojit, aby přiblížil svou kandidaturu a cíle, na dotazy však nereagoval. Serveru Aktuálně.cz ale možný budoucí písecký zastupitel za ANO sdělil, že by svým vstupem do politiky rád zlepšil svůj rodný Písek.



„Moje město úplně nevzkvétá tak, jak by mělo. Chtěl bych tomu také dát něco svého,“ nastínil. I z jedenácté příčky na kandidátní listině věří, že by mu to mohlo být umožněno. Připustil, že ve volbách, které se uskuteční 5. a 6. října, by mu mohla pomoct i jeho televizní zkušenost. „Hlavně Písečáci mě díky tomu znají,“ zmínil.

Pro hnutí ANO vedené premiérem Andrejem Babišem (ANO) se prý rozhodl právě kvůli osobě někdejšího ministra financí. „Myslím si, že pro nás jako pro národ chce něco udělat. Umí dobře mluvit,“ řekl o Babišovi mladík, jenž se Facebooku profiluje jako lovec celebrity. Na jeho účtu lze dohledat snímky například s hollywoodskými herci Timem Robinsonem, Jeanem Renem čim Willemem Dafoem.