Kolik stojí lidská duše? Jiří Macháček se představuje jako Toman v nové ukázce

PRAHA Intrikán a kšeftař s osudy lidí. Zdeněk Toman (Jiří Macháček), šéf zahraniční rozvědky, se nebál ušpinit si ruce. Film režiséra Ondřeje Trojana odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48. O Tomanovi se zatím v Česku příliš nemluvila a to chtěl režisér Trojan změnit.

Zdeněk Toman, šéf Československé zahraniční rozvědky v období tzv. třetí republiky (1945-48), šmelinář, podvodník a bezskrupulózní manipulátor s osudy mnoha lidí i z nejvyšších politických pater Československa a zahraničí, který se jak pro osobní profit tak i získávání financí nezbytných pro úspěch komunistického puče v roce 1948 neštítil kšeftovat s kýmkoli a s čímkoli. Pomáhal sice židům utéct před nacistickou hrozbou ale pochopitelně jen proto, aby si namastil vlastní kapsu. Stal se prvním vězněným vysokým komunistickým pohlavárem, který věděl příliš mnoho. Nakonec se mu ale podařilo uprchnout do Německa.

Režisér a producent Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý politický thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví. „Je pro mne fascinující, zabývat se touto dobou, o které se tak málo mluví a která zásadním způsobem ovlivnila naše životy až do dnešních dnů. Koneckonců mnoho potomků těch, co se dostali v poválečných letech přes mrtvoly nahoru, působilo v různých tajných i veřejných strukturách až do roku 1989 a nemálo z nich, bohužel, dodnes. Metody, které si osvojili od svých předků, praktikují v naší politice, bohužel, také dodnes,“ říká k volbě tématu svého čtvrtého celovečerního filmu režisér Trojan.

Kromě Jiřího Macháčka v titulní rolu se diváci mohou těšit na filmové ztvárnění Tomanových žen - Kateřinu Winterovou, Kristýnu Bokovou a Táňu Pauhofová, politickou garnituru té doby ztvárnili Stanislav Majer, Roman Luknár, Marek Taclík, Miroslav Táborský, Jaromír Dulava, Václav Neužil, Radek Holub, Pavel Liška a další.