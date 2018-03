Komiksový hit Avengers: Infinity War. Zabije pokořitel rekordů Captaina Americu?

LOS ANGELES Herec Chris Evans oznámil, že po snímku Avengers: Infinity War končí se svou rolí Captaina Americy. Přiživil tak debatu o tom, že má Captain v novém filmu zemřít. Epické vyvrcholení deseti let marvelovského filmového universa během šesti hodin zbořilo rekord nejvíce prodaných lístků v předprodeji.

Capitain America, první z Avengerů, přichází o svého herce. Chris Evans oznámil, že po snímku Avengers: Infinity War končí s jednou z nejikoničtějších postav marvelovského vesmíru. „Z toho vlaku chcete vystoupit dříve, než vás někdo vystrčí,“ vysvětloval Evans své rozhodnutí v rozhovoru pro The New York Times. Téměř hned se objevily fanouškovské teorie o tom, že Captain America v jenom z nejočekávan+jších filmů posledních let zemře.

K těmto domněnkám přispěl i Kevin Feige, prezidenta Marvel Studios. Počátkem března v rozhovoru pro Entertainment Weekly oznámil, že v Infinity War se studio Marvel rozhodlo definitivně zabít některé oblíbené postavy.

Chris Evans pomáhal po boku Chrise Hemswortha a Roberta Downeyho jr. první vlně filmů zařažených do filmového universa Marvelu (Marvel Cinematic Universe, dále jen MCU). První film, ve kterém se Evans představil jako patriotický hrdina, byl Captain America: První Avenger z roku 2011. Ještě předtím si ale zahrál ohnivého muže Johnnyho Storma v komiksovém filmu Fantastická Čtyřka (Fantastic Four, 2005). V té době ale ještě MCU neexistovalo (založeno 2008). Chris Evans díky tomu mohl ztvárnit jinou komiksovou postavu a roli Johnnyho na sebe v nepříliš úspěšném restartu Fantastické čtyřky (2015) vzal herec Michael B. Jordan.

Nic se ovšem nemění na tom, že Avengers: Infinity War je filmovým projektem obrovských proporcí. Kromě toho, že je vyvrcholením celých deseti let MCU a spojí desítky známých komiksových hrdinů, bude také o něco málo delší než dvě a půl hodiny. Odpovídá tomu i míra natěšenosti fanoušků - Infinity War za pouhých šest hodin překonalo rekord nejvíce prodaných lístku v předprodeji během jednoho dne. Předchozím rekordmanem byl Black Panther, také komiksová podívaná od Marvelu.