Komise projedná průběh voleb a Babiš jede na návštěvu Bruselu

Praha Volební komise dnes projedná průběh prezidentských voleb, premiér Andrej Babiš stráví dnešek v Bruselu, Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní, jak se v posledních letech stavěly dálnice a středočeské zastupitelstvo má volit nové členy výboru regionální rady ROP Střední Čechy. Podle opozice jde o reakci na rozhodnutí výboru v kauze Čapí hnízdo.

Jak probíhaly volby? Dozvuky sobotního volebního finále budeme vnímat i tento týden. Státní volební komise dnes projedná průběh a výsledky druhého kola prezidentských voleb, oficiálně budou výsledky obou kol vyhlášeny v úterý 30. ledna ve Sbírce zákonů.

Babiš v Bruselu. Premiér Andrej Babiš se dnes chystá na návštěvu Bruselu. Setká se s českou eurokomisařkou Věrou Jourovou, unijním vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem, předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem i jejím prvním místopředsedou Fransem Timmermansem. Kolem osmé hodiny večerní vystoupí na tiskové konferenci.

Prověření dálnic. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) dnes zveřejní výsledky kontroly, jejímž cílem bylo prověřit výstavbu, modernizaci a rekonstrukci dálnic. Cílem kontroly bylo prověřit, jestli jsou plněny záměry budování sítě dálnic a zda se dosáhlo stanovených cílů s odpovídajícími náklady. NKÚ kontroloval ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury mezi roky 2013 a 2017.

Chřipka v Praze. Kýchající lidé v hromadné dopravě mluví za vše, opět jsme v každoroční „chřipkové sezoně“. Ale co data? Hygienická stanice hlavního města Prahy by dnes měla zveřejnit údaje o výskytu chřipky za minulý týden.

Spor okolo ROP. Dnes dopoledne bude jednat středočeské zastupitelstvo. Na programu má mimo jiné volbu nových členů výboru regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy. Podle opozice jde o reakci na nedávné rozhodnutí výboru nevyjmout farmu Čapí hnízdo z evropského financování. Zastupitelé zároveň projednají změny ve složení krajské rady.

Co bude s mosty? Starosta Prahy 7 Jan Čižinský svolal společně se starostou Troje Tomášem Bryknarem na dnešní dopoledne jednání o problematických mostech přes Vltavu. Řešit budou nejen současný stav Libeňského a Hlávkova mostu, ale zabývat se budou i zřícenou lávkou v Troji. Na odpoledne potom pražští Piráti chystají happening, kdy budou přes uzavřený Libeňský most přepravovat lidi pomocí rikš. Akcí chtějí upozornit na nevyhovující péči o most ze strany města.

Berlusconi u soudu. Italského expremiéra Silvia Berlusconiho čeká soud v procesu s 24 osobami. Je obžalován z uplácení svědků v případu zvaném Rubygate.

Nové protiruské sankce. Spojené státy dnes mají vyhlásit nové protiruské sankce, zasáhnout mají osoby z okolí prezidenta Vladimira Putina.