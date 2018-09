Končí poslední ‚Šlachtův‘ detektiv. Centrálu proti organizovanému zločinu opouští i Vopršal

PRAHA Dění v klíčovém policejním útvaru nabírá na obrátkách. Den po ustanovení vlády v červnu oznámil odchod do civilu šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Jak zjistily LN, centrálu nyní opustí i jeho náměstek Petr Vopršal.

Odchody z důležitých pozic elitního útvaru připomínají tajemnou hrozbu, na kterou narazil Howard Carter před sto lety při objevu Tutanchamonovy hrobky v Egyptě. Do roka hned několik jeho spolupracovníků záhadně zemřelo. Když před dvěma lety vedení policie spustilo kontroverzní reorganizaci, při níž se sloučila protikorupční a protimafiánská policie, nikdo netušil, že do dvou let ve funkci prakticky nikdo z jejích strůjců nezůstane.

Zatím poslední změna se týká náměstka ředitele pro výkon. Tedy muže, který zodpovídá za kvalitu vyšetřování bezmála tisícihlavé centrály. V této funkci má v dohledné době skončit Petr Vopršal. Oficiálně se k tomu policie hodlá vyjádřit až tento týden. „Náměstek ředitele NCOZ pro výkon, pan Petr Vopršal, podal žádost o propuštění ze služebního poměru a to k datu 31. října. Více informací prozatím poskytovat nebudeme,“ napsal LN mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Ani samotný Vopršal se nechtěl ke svému odchodu a důvodům vyjádřit. „Nikdy nekomentuji jakoukoliv činnost a dění spojené s výkonem služby,“ uvedl jen stručně.

Změny k horšímu

Vytvoření elitního útvaru NCOZ vyvolalo před dvěma lety hotové zemětřesení.

Na protest proti změnám u policie skončil zřejmě nejznámější detektiv v Česku Robert Šlachta, dnes náměstek šéfa Celní správy. Proti reorganizaci se postavili tři nejvýše postavení žalobci. Překotná a neprojednaná reforma vedla k nejvážnější roztržce uvnitř tehdejší vládní koalice. Do čela nově vytvořeného útvaru se postavil Michal Mazánek. Ten ale už den po ustanovení menšinové vlády na konci června požádal o odchod do civilu. V obsáhlém rozhovoru pro LN vysvětlil, že se rozešel s náměstkem policejního prezidenta pro „kriminálku“ Jaroslavem Vildem.

„Kdybych necítil tento tlak od části vedení, tak bych pravděpodobně neodešel a nějaký rok ve funkci ještě vydržel,“ přiznal Mazánek. Na jeho místo dosedl někdejší šéf sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce Jiří Mazánek. Po „bleskovém“ třídenním nabídkovém řízení se ujal funkce o prázdninách.

Nyní přichází další výrazná změna. Odchází totiž náměstek Vopršal, který dohlížel na práci detektivů centrály. Ačkoli důvody nikdo oficiálně nekomentoval, podle informací LN jde opět o nesoulad mezi jeho představami a vizemi nového vedení pod Jiřím Mazánkem. Vopršal byl navíc po dva roky fakticky Mazánkovým nadřízeným.

Do fungování NCOZ se také stále promítají staré animozity spojené s tím, v jakém útvaru před reorganizací detektivové sloužili. Zatímco Mazánek vzešel z protikorupční jednotky, Vopršal patří mezi hrstku důstojníků, kteří byli původně z protimafiánského útvaru, ale na rozdíl od Šlachty z policie neodešli. Pod Šlachtou Vopršal roky vedl odbor V4, jenž měl na starosti boj se zločineckými strukturami.

Kdo bude další?

Výčet fluktuace zkušených důstojníků spojených s reorganizací tím nekončí. Už dva měsíce po jejím zrodu odešel z policie náměstek a hlavní architekt změn Zdeněk Laube. Oficiální zdůvodnění znělo – ze zdravotních důvodů. Jenže už o tři měsíce později se stal šéfem inspekce České pošty, které spadá pod ministerstvo vnitra.

Podle informací LN se i policejní prezident Tomáš Tuhý výrazně přiblížil konci ve funkci. Těší se prý už na pozici českého velvyslance na Slovensku.