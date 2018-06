Konec televizní ikony. Show Jerryho Springera se po 27 letech přestane vysílat

LOS ANGELES Kultovní show, ve které si lidé přímo ve studiu vyříkávali problémy a často došlo i na pěsti, se po téměř 4 tisícovkách dílů přestane vysílat. Důvodem může být snaha moderátora Jerryho Springera trávit více času s rodinou.

Každý díl začínal a končil téměř hypnotickým provoláváním jména „Jerry, Jerry, Jerry!“. Z Jerryho Springera, bývalého politika, se v roce 1991 stal televizní moderátor na plný úvazek. V jeho show, kde se řešily rodinné a vztahové křivdy přímo před publikem ve studiu (a diváky u televizí), často docházelo k verbálním i fyzickým potyčkám. Sledovanost stabilně stoupala a show dosáhla svého vrcholu koncem devadesátých let a poté si svojí početnou diváckou základnu udržovala. Pokles nastal až v posledních letech. Show Jerryho Springera se vysílala každý všední den.

Zatím není známo, proč populární show končí, ale nejpravděpodobnějším důvodem může být snaha samotného Springera (74 let) trávit více času s vnukem. „Podívejte se na můj program: pět show týdně, vystupování v rozhlase, turné s pořadem Amerika hledá talent, veřejné projevy a práce pro charitu. Chci trávit více času se svou ženou a se svým vnukem Richardem. Abych řekl pravdu, on je ta nejlepší věc na zemi,“ vysvětloval Springer již koncem února v rozhovoru pro web The Daily Beast.

Jerry Springer si v roce 1988 zahrál sám sebe ve filmu Pán ringu (Ringmaster). Snímek režiséra Neila Abramsona (American Son, Without Air) prezentoval Springera i v propagačních materiálech jako „největšího amerického hrdinu“.