Prezident moderátor. Netlix jedná s Obamou o jeho vlastní talk show

WASHINGTON Bývalý americký prezident Barack Obama podle dostupných informací jedná se společností Netflix o podmínkách, za kterých by dostal svou vlastní talk show. Zprávu o tom přinesl deník The New York Times. V ní podle dostupných informací nechce kritizovat současného prezidenta Donalda Trumpa, ale spíše se věnovat běžným lidem a jejich příběhům.

Společnost Netlix by platila Obamovi i jeho manželce Michelle za vznik obsahu, ke kterému by se exkluzivně dostali jenom předplatitelé jejich streamovací služby. Těch je nyní na světě okolo 117 milionů. Počet epizod ani přesný formát show ještě znám není.

Barrack Obama údajně svou show na Netflixu nechce využívat jako platformu pro kritiku konzervativní politiky Donalda Trumpa. Podle informací deníku The New York Times by chtěl Obama spíše představovat inspirativní příběhy a lidi.

Společnost Netflix tak nejspíš Obamovi poskytne možnost, jak být v přímém spojení s fanoušky a bývalými voliči. S těmi zatím Obama komunikuje hlavně na sociálních sítích a to úspěšně - má téměř 101 milionů fanoušků na Twitteru a na Facebooku si jeho stránku oblíbilo 55 milionů lidí.

I s Netflixem má Obama zkušenosti, protože se objevil hned jako první host v rozhovoru s moderátorem Davidem Lettermanem v jeho pořadu My Guest Needs No Introduction (Můj host nepotřebuje představovat). Podle některých informací Obamu také pojí přátelství s Reedem Hastingsem, výkonným ředitelem Netflixu.