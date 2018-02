Konečně začíná olympijský hokej a Vítková chce další biatlonovou medaili

PRAHA Poprvé po 24 letech a pěti odehraných turnajích pod pěti kruhy bude bitva o olympijské hokejové zlato ochuzena o hráče z nejlepší soutěže světa NHL. Okruh favoritů na cenné kovy je možná o to širší, přesto jeden ční nad ostatními - tým OSR. Právě sborná také otevře boje ve skupinách, když ve středu od 13:10 SEČ vyzve Slovensko. Ve skupině B se ve stejný čas utkají i USA se Slovinskem. Čeští hokejisté se poprvé představí ve čtvrtek proti celku pořadatelské země.

Jeden z vrcholů. Ačkoli v Pchjongčchangu chybí ti nejlepší, patří turnaj hokejistů mezi očekávané vrcholy olympijského programu. „Je špatně, že tady nejsou kluci z NHL. Myslím, že každý by je tady chtěl mít. Vždyť je to olympiáda, obrovská akce, na které by měli hrát ti nejlepší hráči. I pro ně by to byla velká událost, ale je to, jak to je,“ uvedl hvězdný ruský útočník Ilja Kovalčuk.

Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný mistr světa z let 2008 a 2009, jenž sám v minulosti v NHL dlouhodobě působil, však očekává, že i tak budou mít boje v Kwantongu (kapacita haly 6000 diváků) a Kangnungu (10.000 diváků) svou kvalitu. „V každém z týmů je hodně talentů. Je tu pět šest týmů na stejné úrovni a mají spoustu mladých hráčů, před nimiž je budoucnost v NHL,“ připomněl Kovalčuk.

Přepisování historie? Ve středu budou o rekordní zápis do olympijské historie usilovat německá biatlonistka Laura Dahlmeierová a americká slalomářka Mikaela Shiffrinová. Dahlmeierová už má dvě vítězství v Koreji na kontě a ve středu se pokusí získat další. Vyhrát sprint, stíhačku i vytrvalostní závod během jedněch her však dosud dokázal jen Nor Ole Einar Björndalen v roce 2002 v Salt Lake City. Veronika Vítková určitě bude chtít navázat na formu z úvodního sprintu, který jí vynesl bronz. Shiffrinová je jednoznačnou favoritkou slalomu. Třikrát za sebou se stala mistryní světa a teď má šanci jako první v historii obhájit v této disciplíně olympijské zlato.



Všechno dějí v Koreji sledujeme v našem on-line přenosu.

Dopis papeži. V deset hodin proběhne před Arcibiskupským palácem na pražském Hradčanském náměstí happening křesťanských aktivistů a aktivistek k dopisu papeži Františkovi, v němž ho vyzývají, aby neprodlužoval mandát pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi a jmenoval nového arcibiskupa.

Taxikáři se dál bouří. Od 13:00 začíná na Strahově shromáždění protestujících taxikářů kvůli službám typu Uber, které označují za nelegální. Zda vyjedou na protestní jízdu Prahou, bude záležet na výsledku dopoledního jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO)

Směřování brexitu. Britský ministr zahraničí Boris Johnson vystoupí s projevem k brexitu.

Trest pro spolupracovníky teroristů. Francouzský soud vynese rozsudek nad třemi muži, kteří zajistili útočiště pro pachatele teroristického útoku v Paříži v listopadu 2015.