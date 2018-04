Koupel v kokainu a krvi. Do kin zamíří oscarový Javier Bardem jako Pablo Escobar

BOGOTA/PRAHA „Stříbro nebo olovo“ (plata o plomo). Touto slavnou větou dával Pablo Escobar svým oponentům najevo, že se mohou nechat buď podplatit anebo zastřelit. V roli nelítostného gangstera a milujícího otce si zahrál Javier Bardem. Jeho milenku ztvárnila taktéž oscarová Penélope Cruzová. Snímek zamíří do českých kin 31. května.

Pablo Emilio Escobar Gaviria je legendárním zločincem, kterého znají snad všichni. Jeho životní příběh je neobyčejně zajímavý. Toho si byla vědoma i společnost Netflix při vytváření prvních dvou sérií populárního seriálu Narcos. V něm Escobara ztvárnil fantastický Wagner Moura, který za svůj výkon obdržel nominaci na Zlatý glóbus.

Překonat ho bude jistě těžké, ale jeden herec by to dokázat mohl - charismatický Javier Bardem, pro kterého, jak se jeví z ukázky, byla role Escobara ušitá přímo na kůži. Novinářka Virginia Vallejová (Penélope Cruzová), pozdější Escobarova milenka, poznala nejdříve muže, jenž staví domy pro chudinu, umí být zapálený pro věc a je i skvělým otcem svému synovi. Když ale objevila Escobara, nelítostného kriminálníka, bylo pro ni již pozdě. S jídlem roste chuť a Pablo Escobar nikdy neměl dost. Rozhodl se zabíjet a jestli se mu do cesty připlete nevinný civilista, to bylo narkobaronovi dočista fuk. Mezinárodní zatykač na Escobara byl počátek jeho konce. Do hry se totiž naplno položila DEA, americká služba zabývající se bojem proti drogám a jejich pašování. Kolumbii čeká válka.

Filmu dominuje oscarový pár Bardem – Cruzová. Javier Bardem získal Oscara za roli zabijáka ve filmu Tahle země není pro starý, další démonickou postavu předvedl jako protivník Jamese Bonda ve Skyfall. U aktuálního snímku Escobar figuruje i jako jeden z producentů a do svého portrétu Pabla Escobara vložil brutální syrovou živočišnost. Životní partnerka a manželka Javiera Bardema Penélope Cruz má doma Cenu akademie za jejich předchozí společný film Vicky Cristina Barcelona