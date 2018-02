Kreml zve boháče zpět do Ruska. V Británii by museli prokazovat původ majetku

MOSKVA/PRAHA Ruští oligarchové se chystají na masový návrat ze zahraničí domů. Tam se jich nikdo na původ jejich majetku ptát nebude –prezident Vladimir Putin prodlouží tzv. majetkovou amnestii.

Ruský podnikatelský ombudsman Boris Titov ve čtvrtek zveřejnil seznam šestnácti podnikatelů, kteří v minulosti odešli z Ruska, často za dramatických okolností, a nyní se chtějí vrátit.

Proti většině z nich je stále vedeno trestní stíhání, ale když přijdou nyní zpět i se svými miliardovými majetky, bude jim možná odpuštěno. Navíc se jich nikdo nebude ptát na to, kde k bohatství přišli. Ruský prezident Vladimir Putin totiž od 1. března prodlouží zatím na rok tzv. majetkovou amnestii. Včera příslušný balíček zákonů projednala Státní duma.

Lepší dobu pro tento krok si v Rusku zvolit nemohli: v hnízdě ruské oligarchie, Londýně, totiž hrozí ruským byznysmenům problémy, neboť ve Velké Británii vstupuje v platnost zákon o kriminálním původu kapitálu (Criminal Finances Bill) a vláda bude požadovat, aby prokázali původ majetku.

Navíc USA možná na stovky ruských magnátů uvalí další sankce, zablokují jim účty a zkonfiskují jejich paláce. Proto se před několika dny bohatí Rusové žijící v současnosti v Británii obrátili na Putina s otázkou, zda je po návratu domů nečeká pobyt za mřížemi.

Požadují beztrestnost

Do Londýna ihned odcestoval podnikatelský ombudsman, který je zároveň předsedou Strany růstu a kandidátem na prezidenta, Boris Titov. Na schůzku s ním do kulturního centra Puškinský dům přišly čtyři desítky ruských milionářů. Mimo jiné i taková hvězdná jména jako Jevgenij Čičvarkin, jenž stál u zrodu ruského mobilního operátora Evroseť, bývalý majitel banky Trust Ilja Jurov nebo bývalý viceprezident státní korporace Rosněfť Anatolij Loktionov.

Po čtyřhodinové diskusi se na seznam žadatelů o beztrestný návrat zapsalo podle Titova 16 jmen, respektive 17, ale jedna osoba si přála zůstat v anonymitě. Je mezi nimi třeba bývalý náměstek ministra zemědělství Ruska Alexej Bažanov nebo zakladatel holdingu Marta Georgij Trefilov. Seznam ale zřejmě není konečný. Řada podnikatelů také chce, aby jim Titov jako jejich ombudsman pomohl v jejich soudních přích v Rusku, ale zatím by raději zůstali na Západě.

„Žádáme, aby v Rusku přestali pronásledovat byznys. Pro mne to je pouze otázka ukončení trestního stíhání mé osoby, do Ruska se ale vracet nehodlám,“ prohlásil například podnikatel Alexej Šmatko. Dodal ale, že by rád měl možnost jezdit do Ruska alespoň na hrob své matky.

Obět vydírání

Šmatko se podle vlastních slov stal obětí vydírání FSB, která po něm chtěla polovinu zisku z velké zakázky. Když odmítl, začalo pronásledování. Šmatko odmítl, že by všichni lidé na seznamu chtěli zpět do Ruska, údajně jim jde v první řadě o ukončení trestního stíhání.

Naopak v Kremlu zase nehodlají nikomu odpouštět jen tak. Putin mnohokrát projevil zájem o návrat vyvezeného kapitálu do Ruska, takže amnestie se nejspíš na ty, kdo domů nechtějí, vztahovat nebude. Nicméně na základě podobného zákona o daňové amnestii, který platil v letech 2015 až 2016, se do Ruska vrátilo již 7200 lidí.

Titov už podle vlastních slov předal seznam prezidentovi. Z Kremlu ale zaznělo důležité upřesnění původní bezbřehé kapitálové amnestie – mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Vladimir Putin nebude automaticky všem zájemcům o návrat odpouštět všechny hříchy.

Náruč Putina tedy není otevřena dokořán. Podle Peskova nejdříve každý případ prověří „příslušné služby“, čímž měl zřejmě na mysli tajnou službu FSB. Podle ruských komentátorů ale ani pak nebude odpuštění bezpodmínečné – prakticky všichni oligarchové, kteří v současnosti podnikají v Rusku, musejí udržovat dobré vztahy s Kremlem a financovat například některé projekty prezidenta, jako byla olympiáda v Soči nebo nadcházející MS ve fotbale.