Nové výpovědi k tragédii na Lhotě. Utopené děti zmizely od stánku, svědci zkreslili situaci

Praha Před více než týdnem se v jezeře Lhota u Prahy utopili dva vietnamští chlapci ve věku pět a sedm let. Řada svědků uvedla, že se dlouho nic nedělo, že personál nezavolal policii a že se chovali laxně kvůli národnosti rodičů. Následný mediální obraz celé události tak vyzníval nepříznivě zejména pro pracovníky koupaliště a v řadě lidí vyvolával silné emoce.

Z podrobné rekonstrukce celé události, kterou provedl časopis Respekt však vyplývá, že řada tvrzení, jež utvořila veřejné mínění o tragédii není přesná a některé jsou přímo nepravdivé. Reportérka respektu navštívila místo incidentu, mluvila s personálem, svědky i otcem jednoho z chlapců, který však na místě nebyl přítomen. Co vše bylo zřejmě jinak a jaké zatím nezveřejněné detaily hrály roli?

Kde děti zmizely?

Podle otce mladšího z chlapců, který kvůli rozluce v manželství u nehody nebyl, vzal tatínek staršího chlapce děti ke stánku na zmrzlinu. Když stál ve frontě, děti odběhly. Matky v tu dobu předpokládaly, že se o chlapce stará otec a tak si povídaly a fotily se. Podle Respektu pak otec staršího z chlapců přišel za matkami a zjistil, že chlapci nejsou ani s nimi.

Rodiče tedy začali děti hledat. Rodiče navíc předpokládali, že chlapci jsou na souši nebo v blízkém lese, několikrát o tom informovali i personál koupaliště. Sice se jednalo o komunikaci lámanou angličtinou nebo rukama a nohama, ale podle personálu rodiče jasně sdělovali, že ve vodě děti nejsou. I proto všichni dlouhou dobu prohledávali jen souš.

Kruhy na vodě v televizi

Řada lidí se podivuje, proč nikdo ve vodě chlapce nehledal dřív. Na vodě přece plavaly dva kruhy – to si jich nikdo u rybníka nevšiml?

Podle Respektu to celé způsobil krátký záběr na konci zprávy o celé události odvysílané na TV Nova. Zde novináři použili jako ilustrační záběr právě dva kruhy na vodě.

Ty ovšem chlapců nebyly, jejich kruhy se našly na souši. Žena, která je našla, šla společně s matkou jednoho z chlapců okolo půl třetí nahlásit ztrátu dětí.

Ke zmatku s kruhy přispěla i jedna ze svědkyň, která promluvila pro TV Prima. Ta uvedla, že přímo od matky mladšího z chlapců ví, že se matka jen na chvíli otočila, a chlapci byli pryč. Na vodě prý zůstaly jen kruhy chlapců. Podle Respektu část s otočením svědkyně od matky „nějak pochopila“, ačkoliv ani jeden z rodičů téměř nemluvil česky. Druhou část výpovědi, tedy tu o kruzích, svědkyni napověděl sám redaktor.



‚Chlapci se ztratili okolo jedné‘

Veřejnost na základě výpovědí svědků mohla dojít k závěru, že chlapci se ztratili přibližně okolo jedné hodiny. První hlášení se přitom na koupališti ozvalo až okolo půl třetí. Tyto časy naznačovaly, že se personál koupaliště nezabýval pátráním vietnamských rodičů přibližně půl druhé hodiny.



Podle Respektu však rodiče dětí situaci do kanceláře přišli nahlásit těsně před prvním hlášením. Jak dlouho rodiče hledali děti sami, však není jasné. Paní v kanceláři podle Respektu ihned po nahlášení rozhlasem měla vyhlašovat jména chlapců, následně přizvala i otce jednoho z chlapců, který v rozhlasu vyvolával jména chlapců vietnamsky. Bála se prý totiž, že chlapci česky vysloveným jménům nebudou rozumět.



Jak svědci přišli na to, že se chlapci ztratili už v jednu hodinu? Časovým odhadem. Právě tato skutečnost podle Respektu ovlivnila vnímání celé události. Hned dvě svědkyně, které o události promluvily v televizi a uvedly, že se chlapci ztratili okolo jedné hodiny, neznaly přesný čas. Odhadovaly ho podle příchodu na koupaliště i následných činností. Při dalším rozhovoru s Respektem však připustily, že čas nemusí být přesný – vše se mohlo stát později, než si myslely. Řada dalších svědků podle Respektu navíc odhadovala čas podle toho, že měla hlad. Muselo tak přece být něco po poledni.



Pozdějšímu času zmizení chlapců by podle Respektu nasvědčovalo i tvrzení jedné z pracovnic stánku na koupališti. Ta do práce přišla okolo čtvrt na tři, maminku jednoho z chlapců v tu dobu viděla, ale nerozuměla jí a poslala jí do kanceláře. Tam ale podle všeho maminka nedošla. Pracovníci koupaliště tak stále o ničem nevěděli.



Časovou indicii může poskytnou informace na parte, které zveřejnila Česko-vietnamská společnost. Podle parte totiž chlapci zemřeli ve 14:10. Tento čas však podle Respektu není odhadem patologa, nýbrž odhadem samotných rodičů. Podle vietnamské tradice se totiž musí stanovit přesný čas smrti, podle odborníka osloveného Respektem jde s téměř stoprocentní jistotou o čas, kdy se děti rodičům ztratily.



Kdo zavolal policii první?

Podle slov jedné ze svědkyň, která událost popsala pro TV Prima, byla ona první, kdo zavolal policii. Ve 14:46. To opět přispívalo k obrazu zaměstanců koupaliště jako lidí, kteří nechtěli pomoct.

Skutečnost na pravou míru uvedla pro Respekt mluvčí mělnické policie Eva Hašlová, která uvedla, že první telefonát přijali policisté už okolo půl třetí. A že telefonovala obsluha jezera. Svědkové přitom dříve popisovali, že obsluha koupaliště odmítla na policii volat.

Nepříjemné chování obsluhy koupaliště

Paní v kanceláři prý dokonce vyhodila několik lidí, kteří se zeptali, jak mohou pomoci. Právě nevrlé chování obsluhy podle svědků, které Respekt oslovil, přispělo i k mediálnímu obrazu celé situace, který vrhl na provozovatele špatné světlo kvůli údajné podjatosti vůči vietnamské menšině.

Podle stálých návštěvníků je však obvykle personál lehce nepříjemný, bez ohledu na národnost. Sama paní z kanceláře pro Respekt připustila, že některé lidi vyhodila, a to proto, že na ni křičeli rady. V tu chvíli ale už byla policie na cestě.

Nepřítomnost plavčíka

Plavčík, který nebyl v dobu, kdy matky nahlásily ztrátu chlapců obsluze koupaliště, přítomný, podle zjištění Respektu zrovna obcházel rozsáhlý areál. Z mola, kde má plavčík sedět, totiž není vidět celé koupaliště.



Rozhlas prý není slyšet na druhý břeh

Další ze skutečností, kterou podle výpovědí svědků prezentovala média, je fakt, že rozhlas není slyšet všude. A rozhodně ne na druhém břehu jezera. To však Respekt vyvrátil pokusem. Hlášení, které provedla pracovnice kanceláře, bylo podle zjištění Respektu slyšet všude v areálu.

Dětská pláž, kde těla chlapců našli

Chlapci se utopili v místě, které působí jako součást dětské pláže. Mělčina je rozlehlá, zničehonic se ovšem podél břehu propadá do větší hloubky. Když se tak člověk s vodou po bradu podívá vpravo, sotva pár metrů od sebe vidí ostatní návštěvníky s vodou do pasu. Právě zrádnost místa podle Respektu pravděpodobně přispěla k celému neštěstí.