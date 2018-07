KSČM bude držet vládní koalici v šachu. Na toleranční patent platí embargo

PRAHA Na takzvaný toleranční patent, kterým komunisté stvrdí svou podporu vládě hnutí ANO, uvalily obě strany přísnou mlčenlivost. Dokud nebude hotovo, nechtějí zveřejnit detaily ujednání, které vyvolává velké emoce, protože poprvé od revoluce probouzí komunisty z politického kómatu na vládní úrovni. LN se podařilo s tezemi dohody seznámit.

Hlavní bod paktu stanovuje podmínky ohledně vyslovení nedůvěry vládě. Komunisté se zavazují, že když bude kabinet pracovat podle jejich představ, sami takové hlasování nevyvolají, ale mohou ho svými poslanci kdykoli podpořit, jestliže ho vyvolá někdo jiný. „My hlasování o nedůvěře iniciovat nebudeme, ale může přijít jiné, organizované třeba pány Kalouskem nebo Fialou, což má i své politické konsekvence, a může dojít až na vypovězení té smlouvy,“ okomentoval pro LN možný scénář poslanec KSČM Jiří Dolejš.



V praxi by tak mohla nastat paradoxní situace, kdy by TOP 09 či ODS bod o nedůvěře dostaly na program a komunisté by se přidali k ryze pravicovým stranám při shození socialisticky orientované vlády Andreje Babiše (ANO). Nastavení tolerančního patentu tak od začátku dodává vládní konstelaci křehkost. Části komunistů už nyní není po chuti vysoká míra dobrovolnosti, s níž se partaj do spojení s miliardářem vrhá.

A ti zbylí mají na paměti, že premiér Babiš už několikrát nechal jejich požadavky nevyslyšené: třeba když KSČM chtěla svého člověka v dozorčí radě České pošty nebo skupiny ČEZ. Nestalo se ani jedno, místo dostal nominant hnutí ANO. Na vyslovení nedůvěry je třeba stojedničkové většiny – kdyby se v úmyslu spojily všechny partaje sněmovny kromě ANO a ČSSD, která bude s hnutím v koalici, stačilo by to. Premiér Babiš na dotaz LN ohledně textu dohody předelegoval otázky směrem na místopředsedu hnutí Richarda Brabce s tím, že právě on má úmluvu na starosti. „Dohoda ještě nemá úplně finální znění, ale tohle celkem odpovídá,“ potvrdil Brabec LN teze paktu.

Sedm programových priorit

Sedmero programových priorit KSČM, mezi nimiž je třeba zdanění náhrad církevních restitucí či převedení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury do veřejného majetku, musí být podle textu vznikající úmluvy předloženo do sněmovny „nejpozději šest měsíců před koncem funkčního období vlády“, jinak dohoda padne.

Takhle nastavená podmínka ale život vlády moc neohrožuje, protože podle ústavy nelze rozpustit sněmovnu tři měsíce před termínem voleb. Zkrácení vládního období by tak bylo zanedbatelné. „K čemu je toleranční patent, jímž se upisujeme, že si na to, zda se z těch sedmi priorit stanou návrhy zákonů, počkáme klidně i do února 2021? Kdo nás bude brát vážně, nestane-li se tak ani pak?“ polemizuje Josef Skála, významný zástupce vnitrostranické komunistické opozice vůči předsedovi Vojtěchu Filipovi.

Poslanci KSČM proto hodlají být raději preventivně opatrní a ­chtějí průběžně hlídat, jak kabinet plní závazky vůči rudým; nehodlají to nechat až na revizi půl roku před koncem vládního mandátu, jak to nastavuje toleranční patent. „Šest měsíců je doba odvozená z délky legislativního procesu. Myslím ale, že bychom to začali řešit mnohem dřív než šest měsíců před koncem vládního období. Pokud bychom měli dojem, že se nic neděje, sešli bychom se s vládní koalicí a situaci řešili,“ řekl LN komunistický poslanec Stanislav Grospič.

Komunisté počítají s tím, že jejich návrhy budou do programu jednání vkládány průběžně, a ne až na poslední možný termín. „Půl roku před koncem období vlády už skutečně nemá smysl něco řešit,“ dodala místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.

V případě, že se budou opakovat situace, jaké už premiér KSČM předvedl, jsou komunisté přichystaní promptně se proměnit z tichého partnera v hlasitého nepřítele. „Především pokud by naše programové priority ležely ladem nebo byly přijímány normy, které by je vylučovaly. Taková situace klidně nastat může,“ říká další poslanec KSČM Alexandr Černý s­ tím, že však předpokládá, že partneři neuzavírají dohodu, aby se později navzájem podráželi. Politické dějiny ovšem dosvědčují opak, a tak ujednání jako první stupeň řešení sváru zakotvuje dohadovací řízení. To je standardní mechanismus, kdy se při eskalaci názorového nesouladu sejde nejužší vedení partají a zkusí najít smír.

Obsazování míst komunisty

Neuralgickým bodem bylo ještě nedávno obsazování míst v dozorčích radách (polo)státních firem. Předseda komunistů Vojtěch Filip se dokonce nedávno vypravil na Hrad, aby si u prezidenta Miloše Zemana na premiéra Babiše postěžoval. Filip nakonec přistoupil na to, aby písemné právo KSČM nominovat do dozorčích rad své lidi v tolerančním paktu vůbec nebylo. Podle informací LN daná věta zmizela. „Trváme na tom, že by ta místa měla být obsazována na bázi proporčního zastoupení podle výsledků voleb. V dohodě to ale nebude, shodl se na tom ústřední výbor KSČM,“ potvrdila informaci LN Aulická Jírovcová.

Finální verze tolerančního paktu se ještě cizeluje, komunisté ji s­ hnutím ANO podepíší zítra, pouhý den předtím, než ve sněmovně dojde na hlasování o důvěře vládě.

Přímý koaliční partner hnutí ANO, ČSSD, se v dohodě s komunisty nijak neangažuje a nebude ji ani podepisovat. Sociální demokraté to nechávají na zodpovědnosti „vítěze voleb“.

Grémium strany se sice před hlasováním také sejde, schůzka je plánovaná na dnešní odpoledne, ale program jednání opanuje jiné téma. A sice jak moc dočasné ve skutečnosti bude pověření předsedy ČSSD Jana Hamáčka, aby panoval na ministerstvu vnitra i zahraničí, protože na to druhé prezident odmítl jmenovat adepta oranžových, europoslance a vlivného pražského sociálního demokrata Miroslava Pocheho. Část členské základny ČSSD nese nelibě, že se Babiš před Zemanem za svého koaličního partnera silněji nepostavil.

Druhý Babišův pokus o získání důvěry by měl navzdory tenzím v­ KSČM i ČSSD nejspíše dopadnout v Babišův prospěch. Komunisté si minulou sobotu na ústředním výboru odhlasovali, že pro kabinet pozvedají ruce. Původně zvažovali, že by jen umožnili jeho vznik tím, že odejdou ze sálu a sníží kvórum. Otázkou je, jak pevné podloží středeční hlasování vládě dá.

Vedle problémů v ČSSD ani u ­komunistů nejsou všichni ztotožněni s politickým holportem s hnutím ANO. Kritici současného vedení strany se obávají, že by se třecí plochy, které vznikly během domlouvání podpory vládě, mohly negativně promítnout do výsledků v komunálních volbách. Nestabilita uvnitř KSČM by mohla mít vliv na životaschopnost celé vlády.