Antisemitské postoje a boj za svržení kapitalismu. Radikální kapela děsí pořadatele Eurovize

TEL AVIV / PRAHA Izraelská média vyjadřují podiv nad tím, že v plánovaném semifinále soutěže Eurovision Song Contest bude Island reprezentovat technopunková skupina Hatari. V minulosti totiž podle nich vyjádřila antisemitské postoje. Její členové mimo jiné vyzvali izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na zápas ve wrestlingu.

Trojici z Reykjavíku tvoří synové z takzvaně dobrých rodin. Otcem jednoho člena je islandský velvyslanec v Londýně, jiný je synem vysokého úředníka islandského ministerstva zahraničí.



Kapela používá sadomasochistickou image a hlásá krajně levicové názory. Cílem jejího hudebního snažení prý je svrhnout kapitalismus. Stát Izrael považuje za jeden z cílů svého boje mimo jiné proto, že jeho vláda porušuje lidská práva. „Nemyslím si, že bude na pódiu při našem vystoupení palestinská vlajka,“ konstatoval Klemens Nikulásson Hannigan, zpěvák kapely Hatari.

„Je jednodušší představit si konec světa než konec kapitalismu. Chceme ho vyhladit a cestou možná prodat pár triček,“ dodal vokalista Matthías Tryggvi Haraldsson.



Hatari by měli vystoupit na druhém semifinále Eurovision Song Contestu 16. května v Tel Avivu. Členové kapely podle švédského deníku Stundin počítají s tím, že mohou být pro své politické proklamace, které hodlají zapojit do svého vystoupení, diskvalifikováni a Island z letošního ročníku soutěže vyřazen. „Bylo by to naprosto v pořádku,“ říkají.

Skupina Hatari přinejmenším svou vizáží vcelku odpovídá nivó, v němž se soutěžící cen Eurovize pohybují. Připomeňme některé vítěze minulých let, třeba maskovanou metalovou skupinu Lordi nebo „vousatou zpěvačku“ Conchitu Wurst.