Apokalypsa dvakrát jinak. Chystají se seriály podle videoherních sérií Fallout a The Last of Us

LOS ANGELES Amazon Prime chystá pro své předplatitele seriál na motivy populární videoherní série Fallout. HBO místo toho vsadila na seriál podle série The Last of Us. Obě díla spojuje postapokalyptické zasazení.

Videoherní série Fallout vznikla již v roce 1997. Příběh každého z dílů pojednává o světě zničeném nukleární válkou. Hráč se většinou chopí role jednoho z přeživších a skrze příběh se snaží vybudovat si jméno a rozhodnout o osudech ostatních obyvatel radioaktivní pustiny. Ačkoliv poslední videohra nazvaná Fallout 76 byla přijatá velmi vlažně, společnost Amazon chce značku dostat i na televizní obrazovky. Najala si proto studio Kilter Films, které proslavila práce na futuristickém Westworldu pro HBO. Zatím ale není jasné, kdy seriál vůbec půjde do produkce.

Dalším vysokoprofilovým seriálem podle videoherní série je chystaná adaptace série The Last of Us od vývojářského studia Naughty Dog. Tvůrcem tohoto díla bude Američan Craig Mazin, který na sebe loni upozornil historickou minisérií Černobyl. Sekundovat mu bude přímo Neil Druckmann, ředitel a scenárista obou videoher. Druhý díl The Last of Us navíc vyšel teprve před dvěma týdny a u kritiku si vysloužil až na výjimky samou chválu. S filmy a seriály podle videoher se poslední dobou roztrhl pytel. Některé z nich jsou opravdu špatné, jiné mají více štěstí. Například Ježek Sonic, který ještě nedávno brázdil české kinosály, se řadí mezi ty obstojné. Úspěch slaví i animovaný seriál na motivy videoherní série Caslevania, který má v nabídce Netflix.