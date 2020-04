Astma silnější než zločin. Kontroverzní rapper 6ix9ine je kvůli koronaviru na svobodě

LOS ANGELES Americký hudebník Tekashi 6ix9ine (vlastním jménem Daniel Hernandez) se kvůli pandemii dostal na svobodu. Kvůli svému astmatu patří do rizikové skupiny. Rapper si odpykává dvouletý trest.

Tekashi 6ix9ine opustil věznici ve čtvrtek odpoledne poté, co soud vyhověl žádosti jeho právníka Lance Lazzara. Ten jako hlavní argument předložil hudebníkovo astma, které by ho v případě nakažení koronavirem ohrozilo na životě. Deník The Guardian píše, že rapper si zbytek trestu nejspíše odsedí doma se sledovacím náramkem na noze.

6ix9ine si musí ještě odsedět zbytek dvouletého trestu, který dostal za zločiny páchané spolu s pouličním gangem Nine Trey Bloods. Původně mu hrozilo dokonce 47 let. S policisty ale uzavřel dohodu, k činům se přiznal a začal vypovídat. Prokurátor pak jeho pomoc označil za obrovskou a snížil mu trest.



Ani venku z vězení nebude mít jednoduchý život. Jeho bývalí kolegové z gangu mu jako „práskačovi“ vyhrožují zabitím. Zpěvák se svěřil, že si musí najímat ochranku.

Tekashi 6ix9ine není žádným nováčkem ve světě skandálů. V roce 2015 se provalilo, že zneužíval nezletilou dívku, když sám zveřejnil videa s ní na sociálních sítích. V roce 2018 zase bezdůvodně škrtil šestnáctiletého fanouška.