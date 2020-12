Baby Yoda se těší popularitě. Fanoušci si s ním zdobí vrcholky vánočních stromků

LOS ANGELES Akční seriál Mandalorian (The Mandalorian) ze světa Star Wars se vysoké popularitě těší i díky roztomilému malému mimozemšťánkovi. Tomu se, ačkoliv druhé série již prozradila jeho jméno, stále přezdívá Baby Yoda. Postavička nyní zažívá novou vlnu popularity na sociálních sítích, protože ji fanoušci seriálu začali ve velkém umísťovat místo hvězd na své vánoční stromky.

Když se Baby Yoda poprvé objevil v loňské první sérii seriálu Mandalorian, diváky uhranul svou roztomilostí. Vděčí za to i tomu, že není tvořen digitálními efekty, ale jde o skutečnou loutku. Ačkoliv se mu v seriálu přezdívalo The Child (Dítě), od fanoušků si vysloužil přezdívku Baby Yoda (Dítě Yoda). To díky své podobnosti s mistrem Yodou, populární postavou filmů ze světa Hvězdných válek.

Fanoušci pro zelenou postavičku našli nové využití. Na sociálních stích se pod hashtagem #BabyYoda začaly objevovat nové a poněkud netradiční ozdoby vánočních stromečků.