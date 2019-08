Billie Eilish byla tím ‚padouchem‘ ze své písně. Pražské publikum pro sebe ale ukradla zaslouženě

Billie Eilish, Praha, 20. srpna

Program koncertu:

Bad guy My strange addiction You should see me in a crown Idontwannabeyouanymore Watch / &burn COPYCAT WHEN I WAS OLDER Wish you were gay Xanny All the good girls go to hell Ilomilo Bellyache Bitches broken hearts Listen before i go I love you Ocean eyes When the party's over Bury a friend

Přídavek: Bad guy