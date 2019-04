BOB DYLAN PODRUHÉ: Přídavková sabotáž, ale žádné falešné tóny

Předpoklad toho, že i druhý koncert Boba Dylana v pražské Lucerně, který proběhl v pondělí, bude repertoárově totožný s tím prvním, nedělním, se potvrdil. Až na jednu malinkou, a příznačně bizarní výjimku.

Touto výjimkou byl přídavek. Zatímco standardně Dylan přidává na této části „Nekonečného turné“ dvě písně, totiž Blowin’ in the Wind a It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, v pondělí se po finálním zpěvákově „tanečku“, lehké úkloně a odchodu do zákulisí setmělo pódium, publikum se zvolna začalo sbírat k odchodu, když tu zazněly z reproduktorů další tóny a kapela rozehrála další song - zřejmě to měl být instrumentální úvod k známému hitu Just Like Tom Thumb’s Blues.

Kapela obehrála kompletně asi tři „kolečka“, a v těch dalších se postupně poroučeli z pódia jeden muzikant za druhým, až zůstal jen bubeník George Receli a poslední ranou udělal tečku za touto instrumentální kodou. Která samozřejmě vzbudila následné diskuse na téma, zda šlo o připravený žert nebo o momentální nápad muzikantů, tedy nejspíš kapelníka a basisty Tonyho Garniera, který prostě Dylan sabotoval a na pódium už nevyšel.

Jinak pondělní koncert kopíroval ten nedělní. Zásadní rozdíly v provedení nebyly, potvrdilo se, že to, co v téhle kapele často působí jako výtrysk momentální inspirace, je do důsledku připraveno. Jen některé „kličky“ Dylanova zpěvu samozřejmě vycházely z jeho momentálního rozpoložení - které možná bylo kapánek horší než nedělní.

To, co Dylan na aktuálních koncertech předvádí, je ovšem hodno pozornosti, není tedy důležitý jen obsah koncertů, ale i jejich interpretace. S výjimkou písně Scarlet Town, která má silně waitsovskou atmosféru (velkou syrovost jí dává banjo v rukou Donnieho Herrona) a Dylan při ní stojí uprostřed pódia a máchá stojanem s mikrofonem, celou dobu sedí nebo stojí za piánem.

A hraje - vlastně nečekaně - velmi dobře. Jeho nástroj je oproti předchozím halovým koncertům dobře slyšitelný, rozhodně není jen rekvizitou na okrasu nebo nějakým „lepším“ stojanem na texty (ty má Dylan skutečně položené na horní desce a nasvícené malými lampičkami).

Některé písně na jeho klavíru přímo stojí, speciálně perla celého setu, notně zpomalená Don’t Think Twice, It’s All Right, ve které kapela skutečně jen potichounku dobarvuje zvuk a základní doprovod lehce barovým způsobem obstarává Dylan sám. Několikrát se ale pouští i do klavírních minisól anebo se výrazně podílí na instrumentálních pasážích některých čísel - když si třeba v rock’n’rollové Thunder on the Mountain přehazuje motivky s kytaristou Charliem Sextonem.

Specialitou je samozřejmě i Dylanova hra na foukací harmoniku. Hned v prvním případě v písni Simple Twist of Fate publikem aplaudovaná na otevřené scéně, přitom ale, jako vždy, značně svérázná. Doplňuje jeho zpěv, který už v neděli, a v pondělí opět, usvědčil z omylu posměváčky, tvrdící, že Bob Dylan „neumí zpívat“ a „jen falešně skřehotá“.

Ano, jeho přístup k vokálu je podobně jako k harmonice originální. Dylan se pochopitelně nedrží žádných závazných melodických pravidel, s vlastními písněmi nakládá po libosti. Ale i při všech nejneobvyklejších melodických skocích a podivných harmonických intervalech mezi vokálem a doprovodem vlastně nikdy nezazní falešný tón. Nehledě k tomu, že na některých místech třeba jen jednu sloku dává Dylan k lepšímu v „předpisové“ verzi, kde slyšíme, že zazpívat klasicky pro něj není žádný problém.

Dnes Pražany čeká poslední, třetí setkání s nejvýznamnějším písničkářem dějin světové populární hudby. Lze předpokládat, že i tento koncert bude stejný nebo velmi, velmi podobný. Ale vadí to někomu, když je to tak dobré?