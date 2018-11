Bojuji s tím už několik let. George R. R. Martin se při psaní Vichrů zimy cítí pod tlakem i kvůli seriálu

Londýn George R. R. Martin popsal, jak obtížné je pro něj dokončit očekávané šesté pokračování ságy Píseň ledu a ohně. Na vině je podle Martina zejména nárůst popularity a počtu fanoušků celé série, který přinesla televizní adaptace knih. Spisovatel v rozhovoru pro deník The Guardian uvedl, že pokaždé, když k psaní románu Vichry zimy zasedne, cítí velký tlak, že musí vytvořit něco skvělého.

„Bojuji s tím už několik let. Vichry zimy nejsou ani tak román, jako spíš tucet románů, každý s jiným hlavním hrdinou, každý s jinými vedlejšími postavami, nepřáteli, spojenci a milenci. Je to velká výzva“ popsal americký spisovatel George R. R. Martin v rozhovoru pro The Guardian.

„Román Oheň a krev byl proti tomu velmi jednoduchý. Ne, že by byl jednoduchý - pořád mi trvalo roky to napsat - ale byl jednodušší,“ dodal Martin.

Martin se podle svých slov cítí při psaní pod tlakem zejména kvůli velkému úspěchu série na televizních obrazovkách. Seriál Hra o trůny z dílny HBO posbíral desítky prestižních ocenění a navíc Martinovy knihy v roce 2016 předběhl.

‚Všechno zmizí a já žiju ve světě, o kterém píšu‘

Spisovateli nepomáhá ani tlak fanoušků. „Seriál dosáhl velké popularity na celém světě. Knihy jsou tak oblíbené a dobře hodnocené, že pokaždé, když si k psaní sednu, jsem si vědom, že musím udělat něco dobrého. A snažit se udělat něco dobrého je nezanedbatelná zátěž, se kterou se musím vyrovnat,“ popsal Martin.



Spisovatel ovšem dodal, že jakmile se do psaní zabere, nevnímá okolní svět. „Zbytek světa zmizí a mě nezajímá ani co mám k večeři, ani jaké filmy hrají, ani kdo je na mě tento týden naštvaný, že Vichry zimy ještě nejsou vydané. Všechno zmizí a já žiju ve světě o kterém píšu,“ nastínil Martin své pocity a dodal, že je někdy těžké se do tohoto stavu podobného tranzu dostat.

Americký spisovatel potvrdil, že šesté pokračování ságy Píseň ledu a ohně, kterým je právě román Vichry zimy, je jeho prioritou. „Vichry zimy jsou další na řadě, potom se rozhodnu, co bude dál - jestli budu pokračovat se Snem o jaru, poslední knihou série, nebo jestli se vrátím k pokračování Ohně a krve. Ale o to se budu starat až to nastane - to je příliš daleko,“ pronesl Martin na adresu svých dalších plánů.

‚Myslel jsem si, že to bude jen povídka‘

První díl ságy, Hra o trůny, se začal v Martinově mysli rodit v roce 1991. ,,Když jsem začal, neměl jsem ponětí, co to má znamenat. Myslel jsem si, že to bude jen povídka,“ popsal pro The Guardian Martin.

Martin promluvil i o dalších seriálech ze světa Hry o trůny, které HBO chystá. Uvedl, že se všechny budou odehrávat před stávajícím dějem knih a dodal, že neočekává, že se nakonec uskuteční všechny. Potvrdil také, že sám nebude ani jeden z připravovaných seriálů psát. Spisovatel ale potvrdil, že minimálně dva z nich jsou z velké části založeny na informacích uvedených v románu Oheň a krev.

,,Mám dojem, že většina současných fantasy spisovatelů píše ve stínu Tolkiena. Jsem jiný muž, v jiné době a s jiným přístupem,“ uvedl Martin na adresu dalšího známého spisovatele.

George R. R. Martin se narodil v roce 1948 v New Jersey a psát začal už jako dítě, kdy spolužákům prodával strašidelné povídky. Během studia žurnalistiky na vysoké škole v Illinois pokračoval s tvorbou krátkých příběhů. Je oblíbeným a hodně čteným autorem i mezi dalšími spisovateli, jeho knihy čte například Margaret Atwoodová nebo Neilem Gaimanem, který přiznal, že knihy od Martina čte od patnácti let.