‚Borat‘ v dramatické roli. Snímek Chicagský tribunál napsal a zrežíroval oceňovaný Aaron Sorkin

LOS ANGELES Dramatický příběh skupiny, co si dovolila nesouhlasit. Netflix představil historické drama Chicagský tribunál (The Trial of the Chicago 7). Hlavní roli si zahrál oblíbený komik Sacha Baron Cohen. Snímek bude na Netflixu k vidění od 17. října.

„Chicagská sedmička“, Chicago Seven, byla skupina sedmi protestujících ve věci války ve Vietnamu. Jejich předsedou byl aktivista a sociolog Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen). Skupina se dostala do obecného povědomí, když se dostala před soud obžalovaná z protistátní činnosti. Tohle je její příběh.

Autorem scénáře je legenda Aaron Sorkin (Velká hra, Sociální síť). Ten scénář napsal již v roce 2007 pro režiséra Stevena Spielberga. Oba měli záměr obsadit role neznámými herci. Z projektu ale kvůli tejdejčí stávce Amerického scenáristického cechu (Writers Guild of America) sešlo. K projektu se jako režisér loni vrátil Sorkin sám. Ve filmu dále hrají Eddie Redmayne, Michael Keaton, Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt, Jeremy Strong, Thomas Middleditch, William Hurt, Frank Langella nebo Mark Rylance.