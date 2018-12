Celou ságu dopíšu, slibuje George R. R. Martin fanouškům Hry o trůny

LOS ANGELES Americký spisovatel George R. R. Martin, autor ságy Písně ledu a ohně, předlohy úspěšného seriálu Hra o trůny, na svém blogu přísahal fanouškům, že ságu dopíše. Stále chybí dvě knihy. Martin, který poslední knihu ságy vydal již v roce 2011, navíc nedávno přiznal, že bojuje s velkým tlakem na dopsání knih.

„Vrátil jsem se zpět do své Pevnosti osamění (narážka na Supermana a jeho komiksovou pevnost, kam se uchyloval, když chtěl být sám, pozn. aut.) a zpět do Západozemí. Nebude to zítra, nebude to ani příští týden, ale konce ságy Písně ledu a ohně se dočkáte!“ napsal na svůj blog George R. R. Martin. Příslib dokončené ságy s sebou přínáší hned několik otazníků.

Spisovatel již bohužel ve svých 70 letech není nejmladší. Fanoušcí mají obavy, zda i při jeho dobré vůli knihy napsat stihne. Tím spíše, že Vichry zimy, šestou knihu ságy, píše již více než sedm let. Jednac celá další kniha mu navíc ještě zbývá.



Martin navíc přiznal, že dopisování ságy není vůbec jednoduchá věc. „Bojuji s tím už několik let. Vichry zimy nejsou ani tak román, jako spíš tucet románů, každý s jiným hlavním hrdinou, každý s jinými vedlejšími postavami, nepřáteli, spojenci a milenci. Je to velká výzva“ popsal v rozhovoru pro The Guardian.

Tlak na něj pochopitelně vyvíjí i veleúspěšný seriál z produkce HBO. Ten v roce 2016 poprvé předběh knižní předlohu. „Seriál dosáhl velké popularity na celém světě. Knihy jsou tak oblíbené a dobře hodnocené, že pokaždé, když si k psaní sednu, jsem si vědom, že musím udělat něco dobrého. A snažit se udělat něco dobrého je nezanedbatelná zátěž, se kterou se musím vyrovnat,“ vyjádřil se Martin.