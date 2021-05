Cena s hořkou pachutí. Válka o rasovou korektnost od základu zničila kdysi prestižní Zlaté glóby

LOS ANGELES Otevřené dopisy, bojkoty, sliby a vracení sošek. Co vše se stalo během posledních měsíců okolo Zlatých glóbů, galavečeru s extrémně pošramocenou pověstí?

Zlaté glóby jsou dlouhodobě terčem kritiky, protože o nich rozhoduje organizace Hollywood Foreign Press Association (Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu), jenž má méně než sto volících členů. Zlaté glóby jsou přitom obrovská kulturní událost s mezinárodním přesahem a miliony dolarů v reklamních časech mezi vyhlášením jednotlivých kategorií. Jen pro srovnání - o Oscarech v roce 2020 rozhodovalo 9 427 členů americké Akademie filmového umění a věd.



V srpnu roku 2020 na HFPA podala žalobu norská novinářka Kjersti Flaaová. Norka tvrdila, že ji asociace schválně zamítla žádost o členství, protože jde ve skutečnosti o téměř kartelovou organizaci fungující na principu korupce, jež mezi sebe pouští jen „vyvolené“. To se mělo vztahovat i na samotné soutěžní filmy a herce. Flaaová v Hollywoodu neuspěla, ale její žaloba vyvolala pozdvižení a oči veřejnosti se poprvé začaly soustředit na to, kdo vlastně za celou organizací udílející druhá nejprestižnější filmová ocenění, stojí.

V přední linii „vyšetřování“ stál americký deník Los Angeles Times. Vyvstaly otázky o legitimitě členů HFPA a etické stránce jejich přístupu. Kromě zjištění, že mezi volícími členy není ani jeden Afroameričan, se deník zaobíral i poněkud nevysvětlitelným neúspěchem některých velmi favorizovaných děl, jako byl například oceňovaný seriál Můžu tě zničit z produkce BBC.



Protirasové proškolení členů

Dva dny před letošním udávání Zlatých glóbů (tedy 26. února) hnutí Time´s Up zorganizovala dvě protesty kvůli absenci afroamerických členů. Protesty a příspěvky na sociálních sítích tehdy sdíleli například herci Laura Dernová, Kerry Washingtonová, Simon Pegg nebo komička Amy Schumerová. Samotné hnutí Time´s Up vzniklo již v roce 2018 v reakci na vlnu provalených sexuálních obtěžování v Hollywoodu. Od té doby bojuje za aspekty sociální spravedlnosti v Mecce světového filmu.

V den předávání Zlatých glóbů se přímo na pódiu k situaci vyjádřila HFPA. „Oslavujeme díla umělců z celého světa. Uznáváme, že před sebou máme ještě hodně práce. Afroamerická reprezentace je nutností. Ve své organizaci musíme mít afroamerické novináře,“ nechala se slyšet viceprezidentka HFPA Helen Hoehneová.

Čísla sledovanosti ukazovala, že divákům zpolitizované umění není po chuti. Letošní Zlaté glóby měly nejhorší sledovanost v celé své historii. Jejich přímý přenos si naladilo zhruba 5,4 milionů diváků, což je meziroční pokles o 60 %. Abychom byli spravedlivý, podobný pokles letos potkal později i jiné velké ceny včetně Oscarů (pokles o 58 %) nebo hudebních cen Grammy (pokles o zhruba 50 %).

Šestého března vydala HFPA prohlášení, ve kterém se zavazovala zvýšit rasovou diverzitu mezi svými členy. Uzavřela proto pětiletou smlouvu s doktorem Shaunem Harperem, profesorem na Univerzitě Jižní Karoliny a odborníkem na rasovou tematiku. Kromě toho asociace slibovala i protirasitické proškolení svých stávajících členů.

„Trénovaná marxistka“

To ale bylo v očích veřejnosti málo. O devět později odeslalo na sto prestižních hollywoodských agentur zastupujících herce i filmaře otevřený dopis adresovaný HFPA, ve kterém volají o konkrétním plánu pro vymýcení rasismu, ne o abstraktních konceptech. Pokud by HFPA konkrétní plán nezveřejnila, agentury a jejich klienti slíbili napříště Zlaté glóby bojkotovat. V reakci na to hned HFPA uvedla, že mezi sebe přijme nejméně 13 Afroameričanů.



Situace téměř měsíc působila tak, že byl spor konečně vyřešen. V pátek 18. května ale server Deadline nezveřejnil zprávu o tom, že člen HFPA a její bývalý prezident Philip Berk o hnutí Black Lives Matter (Na černých životech záleží), prohlásil že jde o nenávistné hnutí. Její spoluzakladatelku Patrisse Cullorsovou označil za „trénovanou marxistku“.

Televize NBC, která tradičně přenosy Zlatých glóbů vysílá, Berkovo chování odsoudila a vyzvala HFPA k jeho okamžitému odvolání. S tím organizace souhlasila. „Philip Berk počínaje dneškem již není členem asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu ,“ uvedla organizace v tiskovém prohlášení ze 20. dubna.

Některým po Berkově skandálu došla trpělivost. Ten samý den, 20. dubna, s HFPA rozvázala smlouvu firma Smith & Company, která se Zlatým glóbům starala o krizovou komunikaci. Odešel také Shaun Harper, kterého HFPA najala v březnu jako poradce pro diverzitu. Podle svých slov mu organizace lhala o závažnosti a rozsahu problému.

S HFPA přerušila vztahy i marketingová firma Sunshine Sachs. Pro magazín Deadline vypověděla, že: „Spolupráce s HFPA dlouhodobě škodí našemu dobrému obchodnímu jménu. To si od spolupráce s jedním konkrétním klientem nemůžeme dovolit. Takhle my nepracujeme.“

Nemůžeme ignorovat vaši kolektivní neschopnost

V pondělí 3. května HFPA konečně zveřejnila konkrétní plán pro lepší rasovou diverzitu. Kromě jiného slíbila, že jen během roku 2021 mezi sebe 20 Afroameričanů. Zavázala se, že během osmnácti měsíců zvýší celkový počet svých členů nejméně o 50 %. To vše s důrazem na členy ze znevýhodněných etnických menšin. Tento plán si HFPA hned sama odhlasovala - 72 členů bylo pro, 3 proti, zbytek se zdržel hlasování.

I to ale bylo málo. V pátek 7. května přišel asociaci otevřený dopis od Netflixu, ve kterém ředitel streamovacícho gigantu oznamuje bojkot celé soutěže. „Nevěříme, že tyto navrhované změny s důrazem na rozšíření rasové diverzity členů, vyřeší systémové a hluboké rasové problémy, které HFPA má,“ píše v dopise ředitel Ted Sarandos. „Proto s vámi odmítáme spolupracovat, dokud se nedočkáme větších a důraznějších změn. Netflix a mnoho talentovaných umělců, se kterými pracujeme, již nemůžeme dále ignorovat kolektivní neschopnost HFPA vyřešit tyto problémy.“

K bojkotu se dále přidalo například studio Amazon, mediální gigant WarnerMedia nebo herci Mark Ruffalo, Scarlett Johanssonová a Tom Cruise. Poslední jmenovaný prohlásil že hodlá vrátit HFPA všechny Zlaté glóby, které během své kariéry získal - dva za hlavní role ve filmech Jerry Maguire (1997) a Narozen 4. července (1990), jednoho pak za vedlejší roli ve snímku Magnolia (2000).

Zatím poslední hřebíček do rakve kdysi prestižní soutěže zatloukla televize NBC. Již tradiční platforma pro živé přenosy ze Zlatých glóbů v pondělí 10. května oznámila, že příští ročník vysílat nebude. „Věříme, že HFPA usilovně pracuje na reformě. Taková reforma ale vyžaduje úsilí a čas. Proto se NBC rozhodla, že Zlaté glóby 2022 vysílat nebude,“ uvedla společnost v tiskovém prohlášení.